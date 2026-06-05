طوفان ۱۰۱ کیلومتری در زابل/ ثبت ۱۰ میلیمتر بارندگی در هیدوچ
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وقوع طوفان گردوخاک در شمال استان و بارش باران در جنوب استان خبر داد و گفت: وزش باد شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت در زابل موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شد.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری اظهار کرد: بامداد امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به پنج هزار متر کاهش داد.
وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود پنج هزار متر کاهش یافت.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان همچنین از فعالیت سامانههای همرفتی در جنوب استان خبر داد و بیان کرد: طی شبانهروز گذشته در ایستگاه هیدوچ ۱۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
حیدری با اشاره به تداوم ناپایداریهای جوی در استان تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد.
وی ادامه داد: در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود و طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مهیا است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به پیامدهای ناشی از گردوخاک و وزش باد شدید، از شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خواست از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی همچنین بر رعایت احتیاط در ترددهای جادهای، استحکامبخشی سازههای موقت، حفاظت از گلخانهها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت در ارتفاعات تأکید کرد.