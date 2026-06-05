مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
کشف جسد جوان غرق شده در دریاچه بَرمالوان شهرستان بهمئی
فرماندار شهرستان بهمئی: گروهبانیکم احمدرضا پایانی درجهدار فراجا شهرستان لنده بود
مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به کشف جسد جوان غرقشده اشاره کرده و گفت: جسد جوان غرقشده در دریاچه بَرمالوان شهرستان بهمئی پیدا شد. با هماهنگی استان خوزستان و اعزام تیمهای تخصصی غواصی، پیکر این جوان ساعت ظهر امروز در عمق 20 متری آب کشف شد.
به گزارش ایلنا، منوچهر محمدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: از لحظه وقوع حادثه غرقشدگی در دریاچه بَرمالوان، رایزنیهای لازم با استان خوزستان برای اعزام تیمهای تخصصی غواصی انجام شده و عملیات جستوجو با همکاری دستگاههای امدادی و خدماتی در منطقه آغاز شد.
جستوجوی شبانهروزی برای یافتن جسد
فرماندار شهرستان بهمئی نیز در این رابطه گفت: در پی وقوع حادثه تلخ غرقشدگی یک جوان در دریاچه بَرمالوان، از همان دقایق اولیه تمامی دستگاههای امدادی، عملیاتی و ستاد مدیریت بحران این شهرستان در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جستوجو به صورت شبانهروزی و بدون وقفه آغاز شد.
لطفالله ایرمی افزود: با توجه به عمق زیاد و شرایط خاص این دریاچه، هماهنگیهای فوری با استان خوزستان برای اعزام تیمهای تخصصی غواصی انجام شد. در نهایت با تلاشهای غواصان نیروی منطقه سوم دریایی ماهشهر و تیپ نیروی مخصوص امام حسن مجتبی، پیکر این جوان از دریاچه فوق خارج شد.
وی ادامه داد: گروهبانیکم احمدرضا پایانی، جوان 23 ساله ساکن شهرستان لنده از فرزندان و درجهداران فرماندهی انتظامی این شهرستان، عصر دیروز پنجشنبه 14 خرداد ماه در دریاچه بَرمالوان شهرستان بهمئی دچار حادثه غرقشدگی شده بود. جسد وی ظهر امروز جمعه 15 خرداد ماه کشف شده است.