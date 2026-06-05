احمد شکاری، امروز جمعه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۲ دقیقه پنج‌شنبه، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، وقوع یک آتش‌سوزی در منزلی مسکونی از طریق تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های شماره یک و دو آتش‌نشانی شهرداری با دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند. با حضور به‌موقع آتش‌نشانان و همکاری مؤثر مردم، عملیات مهار حریق آغاز شد.

شکاری با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: آتش‌نشانان با استفاده از چندین رشته لوله آبدهی، موفق به مهار کامل آتش شدند و از سرایت شعله‌ها به منازل مجاور جلوگیری کردند.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری هندیجان در پایان ضمن قدردانی از همکاری سریع شهروندان، تأکید کرد که این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است و علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

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