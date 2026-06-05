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در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

مهار آتش‌سوزی منزل مسکونی در هندیجان بدون تلفات جانی

مهار آتش‌سوزی منزل مسکونی در هندیجان بدون تلفات جانی
کد خبر : 1794536
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مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری هندیجان، گفت: آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در هندیجان با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و همکاری شهروندان در شامگاه پنج‌شنبه مهار شد و این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت.

احمد شکاری،  امروز جمعه در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۲ دقیقه پنج‌شنبه، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، وقوع یک آتش‌سوزی در منزلی مسکونی از طریق تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های شماره یک و دو آتش‌نشانی شهرداری با دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند. با حضور به‌موقع آتش‌نشانان و همکاری مؤثر مردم، عملیات مهار حریق آغاز شد.

شکاری با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: آتش‌نشانان با استفاده از چندین رشته لوله آبدهی، موفق به مهار کامل آتش شدند و از سرایت شعله‌ها به منازل مجاور جلوگیری کردند.

مسئول واحد آتش‌نشانی شهرداری هندیجان در پایان ضمن قدردانی از همکاری سریع شهروندان، تأکید کرد که این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است و علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

 

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