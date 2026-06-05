رئیسکل دادگستری لرستان:
تقویت زیرساختهای قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت و بهرهوری در خدمات قضایی دارد
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: تقویت زیرساختهای قضایی، علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، نقش مهمی در تحقق عدالت و ارتقاء بهرهوری در ارائه خدمات قضایی دارد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری امروز جمعه در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه عمرانی دادگستری ازنا، با اشاره به نقش مهم زیرساختهای فیزیکی در ارتقای کیفیت خدمات قضایی، اظهار کرد: توسعه فضای قضایی و تکمیل پروژههای عمرانی، زمینهساز بهبود فرآیند خدمترسانی به مردم و تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات قضایی است و این موضوع از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته چندین طرح عمرانی در مجموعه دادگستری استان به بهرهبرداری رسیده است، افزود: در حال حاضر ۶ پروژه عمرانی دیگر نیز در سطح استان در دست احداث قرار دارد که بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۰ درصد از این پروژهها در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهند رسید.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه عمرانی دادگستری ازنا تأکید کرد و خواستار همکاری و پیگیری مستمر برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرح شد.