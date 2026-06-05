موزه حیات وحش محیط زیست فارس در جمع موزههای برتر کشور قرار گرفت
موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در هجدهمین دوره آیین انتخاب موزه برتر کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) موفق شد در بخش موزههای دولتی متوسط و کوچک، عنوان موزه برتر کشور را کسب و لوح تقدیر این رویداد ملی را دریافت کند.
به گزارش ایلنا، این دوره از ارزیابی موزههای کشور با توجه به شرایط حساس کنونی و با محوریت «شاخصهای حفاظت در شرایط جنگ» برگزار شد و عملکرد موزهها در حوزه حفاظت، نگهداری و صیانت از آثار و گنجینههای علمی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این فرآیند، موزههای فعال کشور مستندات و اقدامات خود را ارائه کردند و پس از ارزیابی تخصصی، نتایج روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه همزمان با روز جهانی موزهها اعلام شد.
بر اساس نتایج منتشرشده، موزه حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در میان ۱۳ موزه کشور به عنوان یکی از موزههای برتر انتخاب شد.