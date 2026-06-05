پیکر کودک گمشده قصرقندی پس از چهار روز جستجو پیدا شد

به گزارش ایلنا، فیض محمد زین‌الدینی اظهار کرد: این کودک چهار روز پیش به همراه برادر خود برای جمع‌آوری عسل کوهی به ارتفاعات حوالی کوه چپچوک در شرق شهرستان قصرقند رفته بود که در جریان این حضور، مفقود شد.

وی افزود: پس از اعلام مفقودی، عملیات جستجو با مشارکت نیروهای امدادی، گروه‌های مردمی و اهالی منطقه آغاز شد و سرانجام پیکر وی امروز ۱۵ خردادماه در ارتفاعات شرق قصرقند کشف شد.

بخشدار مرکزی قصرقند ادامه داد: علت دقیق فوت این کودک پس از بررسی‌های قانونی و کارشناسی، توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.

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