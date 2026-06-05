رئیس پلیس راه لرستان:
حادثه واژگونی خودرو در محور "پل زال به اندیمشک" منجر به جان باختن یک نفر شد
رئیس پلیس راه لرستان با اعلام وقوع حادثه واژگونی خودرو در محور "پل زال به اندیمشک" که منجر به جان باختن یک نفر شد، علت اصلی این تصادف را خستگی و خوابآلودگی راننده عنوان کرد و بر ضرورت استراحت کافی پیش از تردد تأکید نمود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «شهرام شادابیچگنی»، روز جمعه پانزدهم خرداد ماه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۰۶:۵۰ صبح امروز، در پی دریافت گزارش از سوی مرکز فوریتهای ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه در محور پل زال به اندیمشک، بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
وی افزود: یکدستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بر اثر واژگونی در مسیر مذکور دچار حادثه شد که با حضور سریع عوامل پلیس راه، نیروهای انتظامی و دستگاههای امدادی در صحنه، عملیات نجات و امداد آغاز که متأسفانه بر اثر این تصادف، یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر نیز مجروح، که فرد آسیبدیده بلافاصله توسط واحدهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
رئیس پلیس راه لرستان با استناد به گزارش کارشناسان تصادفات، علت تامه این واژگونی را «خستگی و خوابآلودگی راننده» اعلام کرد.
سرهنگ شادابیچگنی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث جادهای، خطاب به رانندگان گفت: "خوابآلودگی یکی از خطرناکترین عوامل در تصادفات جادهای است؛ زیرا در این حالت، راننده کنترل خود را بر خودرو از دست داده و در کسری از ثانیه، حادثهای غیرقابل بازگشت رخ میدهد.
وی در ادامه تصریح کرد: از رانندگان عزیز درخواست میشود در صورت احساس خستگی یا بیحوصلگی، حتی اگر مسیر کوتاهی در پیش داشته باشند، حتماً در اولین استراحتگاههای مجاز توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند تا خدای ناکرده شاهد حوادث این چنین تلخ جادهای نباشیم.