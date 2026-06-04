مدیر روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان خبر داد:
6 کشته و 3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور ایوانکی به تهران / کشتهشدگان و مصدومان اتباع خارجی بودند
مدیر روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به وقوع تصادف در یکی از جادههای استان اشاره کرده و گفت: وقوع حادثه رانندگی پژو 405 با کامیون در محور مواصلاتی ایوانکی به تهران 6 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشت که همگی از اتباع خارجی بودند.
به گزارش ایلنا، کارن یحیایی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: این حادثه رانندگی در کیلومتر 12 ایوانکی به تهران، روبروی شهرک صنعتی جنتآباد رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه خودروی پژو 405 با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.
وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: پس از اعلام گزارش این حادثه رانندگی، 2 دستگاه آمبولانس به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به جانباختگان و مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس انجام شد.
مدیر روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اظهار داشت: در این حادثه رانندگی، 6 نفر در صحنه وقوع حادثه جان خود را از دست دادند و 3 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان این حادثه رانندگی توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منطقه منتقل شدهاند.
یحیایی به هویت و جنسیت جانباختگان و مصدومان این حادثه رانندگی در محور ایوانکی به تهران اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تمامی مصدومان و جانباختگان این حادثه رانندگی، از اتباع خارجی بوده و بیشتر این افراد کودک و یک خانم بودند.