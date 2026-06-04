معاون جمعیت هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
5 مصدوم دستاورد واژگونی پژو 206 در محور ایوانکی به گرمسار
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در محور مواصلاتی ایوانکی به گرمسار در غرب این استان، 5 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در کیلومتر 26 محور مواصلاتی ایوانکی به گرمسار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه آرادان به محل وقوع حادثه رانندگی اعزام شدند. پس از رسیدن نیروهای امدادی و ارزیابیهای اولیه مشخص شد این تصادف 5 مصدوم در پی داشت.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار داشت: نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات کمک های اولیه، مصدومین را با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.