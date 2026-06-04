5 مصدوم دستاورد واژگونی پژو 206 در محور ایوانکی به گرمسار

به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 در کیلومتر 26 محور مواصلاتی ایوانکی به گرمسار به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه آرادان به محل وقوع حادثه رانندگی اعزام شدند. پس از رسیدن نیروهای امدادی و ارزیابی‌های اولیه مشخص شد این تصادف 5 مصدوم در پی داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار داشت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات کمک های اولیه، مصدومین را با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

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