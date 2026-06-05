در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
پلB1، سازه زخمی از انفجار و جنگ در انتظار تامین اعتبار و بازسازی فنی
پل B1 کرج که در ۱۳ فروردین هدف حمله جنگندههای آمریکایی قرار گرفت، حالا فقط یک سازه آسیبدیده نیست؛ به نماد یک مطالبه چندوجهی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، پل B1 بخشی از پروژه بزرگراهی مهم در کرج است؛ مسیری که هدف آن ایجاد پیوند میان محورهای اصلی تردد در استان البرز و کاهش فشار ترافیکی در ورودیهای این شهر است.
احداث این پل که بر روی رودخانه بیلقان و در مسیر اتصال آزادراه به بزرگراه قرار دارد، قرار بود یکی از حلقههای مهم تکمیل شبکه ترافیکی شمال این شهر باشد. اما حملهای که به این سازه وارد شد، نهتنها بخشی از ساختار آن را آسیبپذیر کرد بلکه پروژهای عمرانی را به موضوعی چندلایه در حوزههای فنی، مالی و حقوقی تبدیل کرد. حالا پرسش اصلی این است: این پل چگونه باید بازسازی شود، با چه اعتباری و در چه بازه زمانی؟
چرا پل B1 مهم است؟
پل B1 تنها یک سازه عمرانی نیست. این پل بخشی از شبکه حیاتی حملونقل شهری و برونشهری کرج است و آسیب به آن، مستقیماً بر تردد، اتصال محورها و روانی عبور و مرور اثر میگذارد. از همین روست که بازسازی آن نه فقط یک پروژه عمرانی، بلکه بخشی از بازگرداندن ثبات به یک زیرساخت کلیدی شهری تلقی میشود.
از سوی دیگر، خاص بودن طراحی پل و محدودیتهای فنی آن، باعث شده که هر تصمیمی درباره بازسازی، تبعات مالی و مهندسی گستردهای داشته باشد. به همین دلیل، موضوع از سطح یک بازسازی ساده فراتر رفته و به یک پرونده چندلایه تبدیل شده است.
سازه زخمی که امروز فقط یک پروژه عمرانی نیست
زخم پروژه راهبردی کرج این روزها دیگر صرفاً مشکل یک پل در مسیر یک بزرگراه نیست؛ بلکه به نقطه تلاقی چند مسئله مهم شهری، فنی، مالی و حقوقی تبدیل شده است. سازهای که در جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفت و اکنون در کانون بحثهایی درباره نحوه بازسازی، مسئولیتهای قانونی دولت، سهم شهرداری، زمان تکمیل پروژه و حتی پیگیری بینالمللی خسارتها قرار دارد.
این پل از نظر مهندسی نیز سازهای معمولی نیست. به گفته رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج، پلB1 با ویژگیهای فنی خاص، کابلهای اکسترنال و طراحی ویژه اجرا شده و بنابراین بازسازی آن نیز نمیتواند با منطق پروژههای عادی پیش برود.
باید فنی نگاه کرد، نه احساسی
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا با تأکید بر اینکه پس از چندین انفجار، پل باید با نگاه دقیق مهندسی بررسی شود، اظهار کرد: بعد از صدمهای که در اثر چندین انفجار به این پل وارد شد، امروز باید به آن نگاه فنی داشت، نه احساسی. نگاه فنی یعنی اینکه وقتی بخشی از پل دچار انفجار میشود، باید آن قسمت آسیبدیده بهطور کامل تخریب و از یک نقطه مطمئن ادامه کار آغاز شود. این کار صبورانه و کاملاً تخصصی است و نیاز به مطالعه دقیق دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت سازهای پل افزود که باید رفتار میلگرد و بتن، چسبندگی و گیرش مصالح، و توان تحمل کشش و خمش در بخشهای آسیبدیده بهصورت علمی ارزیابی شود.
به گفته وی، تصمیم درباره ادامه کار، نه با حدس و گمان، بلکه با محاسبه و آزمایش فنی ممکن است.
پل B1؛ پروژهای ویژه با جزئیات مهندسی پیچیده
این عضو شورای شهر کرج، یادآور شد که پل B1 از ابتدا نیز یک سازه معمولی نبوده است.
وی با اشاره به ساختار فنی ویژه این سازه عظیم به ایلنا گفت که دو کابل اکسترنال و دو پایه اصلی از ویژگیهای شاخص آن است و در هر پایه نیز ۱۶ کابل اکسترنال بهکار رفته است.
رحیمی همچنین تأکید کرد که مصالح و فناوری استفادهشده در این پروژه، از جمله بتن ویژه و کابلهای خاص، نشان میدهد که با یک زیرساخت ساده طرف نیستیم، بلکه با پروژهای روبهرو هستیم که از نظر فنی و مهندسی حساسیت بالایی دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج ادامه داد: این پل یک زیرساخت اصلی شهری بود که مورد حمله قرار گرفت. از نظر اقتصادی، سیاسی و فنی، منطقیترین و بهصرفهترین راه این است که همین مسیر را ادامه دهیم، روی آن سرمایهگذاری کنیم و آن را به سرانجام برسانیم.
چرا تغییر مسیر ممکن نیست؟
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، هرگونه تغییر مسیر یا جایگزینی برای این پروژه را غیرعملی و غیراقتصادی دانست.
به گفته عضو شورای کرج، برای عبور از این گره، نه میتوان بهسادگی مسیر را عوض کرد و نه میتوان با تصمیمی شتابزده پروژه را کنار گذاشت.
او تصریح کرد که اگر قرار بود این مسیر با ساخت پل جدید یا جایگزینی کامل انجام شود، هزینهها چند برابر میشد و زمان بیشتری نیز از دست میرفت.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج با اشاره به حجم اعتباری که برای تخریب و بازسازی این بخش لازم است گفت: اگر قرار باشد همه چیز از ابتدا طراحی و ساخته شود، هزینهها و زمان پروژه بهمراتب بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، ادامه همین مسیر از نظر فنی و اقتصادی، گزینهای منطقیتر به نظر میرسد.
مطالبهای که فقط عمرانی نیست؛ پای دولت و وزارت راه هم در میان است
در کنار بحثهای فنی، مسئله تأمین اعتبار نیز به محور اصلی این پرونده تبدیل شده است. رحیمی با اشاره به اینکه طبق برآوردها، ۵۰ درصد اعتبار پروژه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرد که این وزارتخانه نباید در تخصیص منابع تعلل کند.
وی با بیان اینکه رفتوآمدهای اداری و نظارتی بهتنهایی مشکلی را حل نمیکند، افزود: مردم عدد و اعتبار میخواهند، نه صرفاً بازدید و رفتوآمد. اگر قرار است پروژه سرعت بگیرد، باید بودجه تزریق شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر کرج، این موضوع را وظیفهای صریح برای دولت دانست و خواستار آن شد که سهم ۵۰ درصدی دولت بدون تأخیر تأمین شود تا روند تکمیل پروژه شتاب بگیرد.
رحیمی در ادامه به زمانبندی پروژه نیز اشاره کرد و گفت بخشهای دیگر مسیر، پس از پل B1، با پیگیریهای انجامشده در حال پیشرفت است و هدف این است که طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسند.
با این حال، وی تأکید کرد که خود پل B1 همچنان به زمان بیشتری نیاز دارد و برآوردها نشان میدهد که این بخش ممکن است حدود یک سال و نیم زمان برای تکمیل بخواهد.
این گفتهها نشان میدهد که اگرچه بخشی از پروژه در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما پرونده پلB1 همچنان یک گره بازنشده در طرح بزرگراهی کرج باقی مانده است.
یکی از محورهای مهم گفتوگوی رحیمی با ایلنا، مطالبه برای پیگیری حقوقی حمله به پل B1 در مجامع بینالمللی بود.
وی گفت که این موضوع در کمیسیون عمران نیز مطرح و تصویب شده و دو هفته پیش، شهرداری کرج مکلف شده است برای طرح شکایت و پیگیری حقوقی بینالمللی اقدام کند.
رحیمی با تأکید بر اینکه این موضوع باید از سوی شهرداری بهطور جدی دنبال شود، از رسانهها نیز خواست این مطالبه را زنده نگه دارند و از شهردار درباره سرنوشت این پیگیریها سووال کنند.
عضو شورای شهر کرج تصریح کرد: پل B1 کرج امروز در نقطهای ایستاده که فقط بتن، میلگرد و کابل در آن معنا ندارد؛ این پل به نمادی از تقاطع مهندسی، بودجه، مطالبه عمومی و پیگیری حقوقی تبدیل شده است. از یکسو، کارشناسان باید درباره نحوه ترمیم آن تصمیم بگیرند و از سوی دیگر، دولت و شهرداری باید برای تأمین اعتبار و پیشبرد پروژه به توافق و اقدام برسند.
آنچه علیرضا رحیمی بر آن تأکید دارد، یک اصل ساده اما تعیینکننده است: این پل باید با نگاه فنی و برنامهریزی دقیق بازسازی شود، نه با هیجان و شتاب. در عین حال، مطالبه برای پیگیری خسارت و مسئولیت حمله نیز همچنان پابرجاست؛ مطالبهای که اکنون بهنظر میرسد آزمونی برای میزان جدیت مدیریت شهری کرج در دفاع از زیرساختهای خود باشد.