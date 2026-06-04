به گزارش ایلنا، پژمان فتاحپور افزود: در پی پایش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست شهرستان قصرشیرین، محیط‌بانان متوجه وقوع آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره‌تو در امتداد پناهگاه حیات‌وحش قراویز شدند. در همین راستا بلافاصله عملیات مهار و اطفاء حریق انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به پوشش گیاهی این منطقه و مستعد آتش‌سوزی بودن آن و همچنین برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده برای مقابله با حریق، محیط‌بانان با آمادگی کامل در پایش چنین مناطقی حضور دارند تا در مواقع اضطراری بلافاصله اقدامات ضروری را انجام دهند.

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