خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره‌تو در شهرستان قصرشیرین

مهار آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره‌تو در شهرستان قصرشیرین
کد خبر : 1794333
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان قصرشیرین به وقوع حادثه آتش‌سوزی در یکی از مناطق تحت حفاظت اشاره کرده و گفت: محیطبانان آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره‌تو در قصرشیرین را پیش از ورود شعله‌های آتش به داخل پناهگاه حیات‌وحش قراویز، مهار کردند.

به گزارش ایلنا، پژمان فتاحپور افزود: در پی پایش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست شهرستان قصرشیرین، محیط‌بانان متوجه وقوع آتش‌سوزی حاشیه رودخانه قوره‌تو در امتداد پناهگاه حیات‌وحش قراویز شدند. در همین راستا بلافاصله عملیات مهار و اطفاء حریق انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به پوشش گیاهی این منطقه و مستعد آتش‌سوزی بودن آن و همچنین برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده برای مقابله با حریق، محیط‌بانان با آمادگی کامل در پایش چنین مناطقی حضور دارند تا در مواقع اضطراری بلافاصله اقدامات ضروری را انجام دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی