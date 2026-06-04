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تصادف در جاده هراز ۲ کشته و ۶ مصدوم برجا گذاشت

تصادف در جاده هراز ۲ کشته و ۶ مصدوم برجا گذاشت
کد خبر : 1794168
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مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه دلخراش برخورد خودروی نیسان با سواری ال ۹۰ در محدوده باغ صفا محور هراز خبر داد و گفت: این تصادف ۲ کشته و ۶ مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی روز پنجشنبه اظهار داشت: عصر چهارشنبه گزارشی مبنی بر برخورد خودروی نیسان با ال ۹۰ در محدوده باغ صفا محور هراز از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) به پایگاه امداد و نجات کهرود اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کهرود با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. نجاتگران پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران تصریح کرد: این حادثه متأسفانه ۶ مصدوم و ۲ جان‌باخته داشت که مصدومان توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

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