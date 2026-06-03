پیمایش طوفان با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل

به گزارش ایلنا، محسن حیدری به تشریح آخرین وضعیت جوی استان سیستان و بلوچستان پرداخته و در این رابطه افزود: شهرستان زهک نیز در رورز جاری شاهد وزش باد شدید با سرعت 78 کیلومتر بر ساعت بود که افت دید افقی تا 2000 متر را با خود به همراه داشت.

وی ادامه داد: با شدت گرفتن بادهای 120 روزه سیستان، شاهد کاهش دما در سطح استان بودیم. به طوری که دمای هوای شهرستان زاهدان در گرمترین ساعات روز به 36 درجه سلسیوس رسید. این رقم نشان‌دهنده افت 6 درجه‌ای دما نسبت به روز گذشته است.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وضعیت دمایی دیگر مناطق استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این بازه زمانی، شهرستان دلگان نیز با ثبت دمای 48 درجه سلسیوس، همچنان در صدر گرمترین نقاط این استان قرار داشته است.

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