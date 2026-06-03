مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
پیمایش طوفان با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت در شهرستان زابل
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفت: طوفان شدید با سرعت 108 کیلومتر بر ساعت هماکنون در شهرستان زابل در حال پیمایش است. این پدیده جوی علاوهبر کاهش شدید دید افقی تا 1500 متر، تغییرات محسوسی در دمای هوای استان ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری به تشریح آخرین وضعیت جوی استان سیستان و بلوچستان پرداخته و در این رابطه افزود: شهرستان زهک نیز در رورز جاری شاهد وزش باد شدید با سرعت 78 کیلومتر بر ساعت بود که افت دید افقی تا 2000 متر را با خود به همراه داشت.
وی ادامه داد: با شدت گرفتن بادهای 120 روزه سیستان، شاهد کاهش دما در سطح استان بودیم. به طوری که دمای هوای شهرستان زاهدان در گرمترین ساعات روز به 36 درجه سلسیوس رسید. این رقم نشاندهنده افت 6 درجهای دما نسبت به روز گذشته است.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به وضعیت دمایی دیگر مناطق استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این بازه زمانی، شهرستان دلگان نیز با ثبت دمای 48 درجه سلسیوس، همچنان در صدر گرمترین نقاط این استان قرار داشته است.