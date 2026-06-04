در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
وام خرید ابزار؛ مطالبه فراموششده کارگران ماهر خوزستان/ضرورت حمایت از مهارتآموزان و کارگران فنی
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران خوزستان، با اشاره به مشکلات معیشتی و اشتغال کارگران و نیروهای ماهر استان، خواستار ایجاد تسهیلات ویژه برای دارندگان گواهینامههای مهارت فنی و حرفهای شد و تأکید کرد که بسیاری از استادکاران به دلیل ناتوانی در تأمین ابزار کار، ناچار به فعالیت در مشاغل غیرتخصصی شدهاند.
محمدامین حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان، با اشاره به وضعیت اشتغال کارگران و نیروهای فنی استان اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی پیش روی کارگران ماهر و فارغالتحصیلان دورههای فنی و حرفهای، نبود حمایت مالی برای ورود به بازار کار است. بسیاری از افراد پس از گذراندن دورههای آموزشی و دریافت گواهینامههای مهارتی، به دلیل نداشتن سرمایه اولیه و ناتوانی در تهیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز، امکان فعالیت در رشته تخصصی خود را پیدا نمیکنند.
وی افزود: در شرایطی که کشور به نیروهای متخصص در حوزههای مختلف فنی نیاز دارد، متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از استادکاران و نیروهای دارای مهارت در رشتههایی همچون برق، جوشکاری، تأسیسات، مکانیک، تعمیرات و سایر مشاغل فنی، برای تأمین هزینههای زندگی به دستفروشی، پیک موتوری، رانندگی در اسنپ و مشاغل مشابه روی آوردهاند. این مسئله نه تنها موجب هدررفت سرمایه انسانی و مهارتهای ارزشمند میشود، بلکه به کاهش بهرهوری و رکود فعالیتهای تولیدی و خدماتی نیز منجر خواهد شد.
رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت از مهارتآموزان و کارگران فنی، گفت: انتظار میرود دولت، بانکها و نهادهای حمایتی، تسهیلات کمبهره و هدفمندی را برای دارندگان گواهینامههای مهارت فنی و حرفهای در نظر بگیرند تا این افراد بتوانند ابزار کار مورد نیاز خود را تهیه کرده و کسبوکار مستقل خود را راهاندازی کنند.
حیدری تصریح کرد: اعطای وام خرید ابزار به کارگران ماهر، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای اشتغال پایدار، رونق تولید و حفظ کرامت نیروی کار است. اگر یک استادکار بتواند با دریافت تسهیلات مناسب ابزار مورد نیاز خود را تأمین کند، نه تنها برای خود اشتغال ایجاد میکند، بلکه در بسیاری موارد زمینه اشتغال دیگر نیروهای جوان و جویای کار را نیز فراهم خواهد ساخت.
وی از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای، نمایندگان مجلس و مدیران شبکه بانکی کشور خواست با تدوین سازوکارهای حمایتی مناسب، زمینه بهرهمندی نیروهای متخصص از وامهای خرید ابزار را فراهم کنند تا کارگران و استادکاران خوزستانی بتوانند به جای حضور در مشاغل موقت و غیرتخصصی، در حرفه و تخصص خود فعالیت کرده و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.