به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا ایزدی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه مرمت بنای تاریخی گراندهتل بر اهمیت حفاظت و مرمت اصولی این بنای ارزشمند تأکید کرد و گفت: حفظ بنا مهم‌ترین اولویت در تمامی اقدامات اجرایی و مرمتی است و هرگونه مداخله باید با رویکرد حفاظتی و بر اساس ضوابط علمی و تخصصی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در بخش استحکام‌بخشی این مجموعه افزود: اقداماتی که تاکنون از سوی پیمانکار در حوزه استحکام‌بخشی گراند هتل انجام شده، در چارچوب ملاحظات فنی و حفاظتی منطقی است و امیدواریم پیمانکار با تعهد کامل نسبت به حفاظت، حراست و صیانت از ارزش‌های تاریخی بنا، ادامه عملیات را با دقت و حساسیت لازم به انجام برساند.

مدیرکل ثبت آثار کشور خاطرنشان کرد: گراند هتل تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه مجموعه‌ای از لایه‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جای داده و از این رو تمامی مراحل مرمت باید با شناخت دقیق این لایه‌ها و با رعایت کامل اصول حفاظتی و مرمتی دنبال شود تا اصالت و هویت تاریخی بنا حفظ شود.

وی ادامه داد: هدف از مرمت این مجموعه صرفاً احیای کالبد بنا نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا این فضای تاریخی ضمن حفظ خاطره جمعی و هویت فرهنگی خود بتواند به مکانی مناسب برای ارائه خدمات فرهنگی، گردشگری و اجتماعی تبدیل شود.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان قزوین اظهار کرد: امیدواریم پرونده قلعه‌های الموت نیز به‌زودی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد، بدون تردید استانی که در مسیر جهانی شدن قرار دارد، نیازمند نگاهی جهانی، توسعه‌محور و مبتنی بر حفاظت پایدار از میراث فرهنگی است.

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