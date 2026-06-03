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مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی:

مرمت گراند هتل قزوین همچنان در هاله‌ای از ابهام و نگرانی

مرمت گراند هتل قزوین همچنان در هاله‌ای از ابهام و نگرانی
کد خبر : 1794091
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مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی علی‌رغم ابراز امیدواری نسبت به عملکرد پیمانکار، از حساسیت بالای مرمت گراند هتل قزوین و لزوم جلوگیری از هرگونه مداخله غیراصولی در این بنای ارزشمند خبر داد؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد هنوز تضمینی برای حفظ کامل هویت تاریخی این مجموعه وجود ندارد و خطر انجام اقدامات غیرکارشناسانه در جریان مرمت، میراث فرهنگی قزوین را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا ایزدی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه مرمت بنای تاریخی گراندهتل بر اهمیت حفاظت و مرمت اصولی این بنای ارزشمند تأکید کرد و گفت: حفظ بنا مهم‌ترین اولویت در تمامی اقدامات اجرایی و مرمتی است و هرگونه مداخله باید با رویکرد حفاظتی و بر اساس ضوابط علمی و تخصصی انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در بخش استحکام‌بخشی این مجموعه افزود: اقداماتی که تاکنون از سوی پیمانکار در حوزه استحکام‌بخشی گراند هتل انجام شده، در چارچوب ملاحظات فنی و حفاظتی منطقی  است و امیدواریم پیمانکار با تعهد کامل نسبت به حفاظت، حراست و صیانت از ارزش‌های تاریخی بنا، ادامه عملیات را با دقت و حساسیت لازم به انجام برساند.

مدیرکل ثبت آثار کشور خاطرنشان کرد: گراند هتل تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه مجموعه‌ای از لایه‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را در خود جای داده و از این رو تمامی مراحل مرمت باید با شناخت دقیق این لایه‌ها و با رعایت کامل اصول حفاظتی و مرمتی دنبال شود تا اصالت و هویت تاریخی بنا حفظ شود.

وی ادامه داد: هدف از مرمت این مجموعه صرفاً احیای کالبد بنا نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا این فضای تاریخی ضمن حفظ خاطره جمعی و هویت فرهنگی خود بتواند به مکانی مناسب برای ارائه خدمات فرهنگی، گردشگری و اجتماعی تبدیل شود.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان قزوین اظهار کرد: امیدواریم پرونده قلعه‌های الموت نیز به‌زودی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد،  بدون تردید استانی که در مسیر جهانی شدن قرار دارد، نیازمند نگاهی جهانی، توسعه‌محور و مبتنی بر حفاظت پایدار از میراث فرهنگی است.

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