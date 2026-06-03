ورود دستگاه قضا به موضوع ضرب و جرح ۲ دختر نوجوان در سنندج

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر وقوع کودک آزاری در یکی از مناطق شهر سنندج، با صدور دستور قضایی، ۲ دختر هفت و ۱۵ ساله از سرویس بهداشتی یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند که آثار ضرب و جرح شدید و شکستگی در نواحی مختلف بدن در آنها مشهود بود.

وی افزود: در ادامه این ۲ دختر به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند تا مراحل درمانی بر روی آنها انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: از این ۲ دختر معاینه پزشکی بعمل آمده و به دادستان مرکز استان دستور داده شده تا با حضور در بیمارستان کوثر سنندج در سریعترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم را در این خصوص انجام دهد.

حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان صادر و برای متهمین پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل شد.

به گفته وی یکی از متهمین (پدر) به اتهام کودک آزاری با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد و متهم دیگر(نامادری) به اتهام مشارکت در کودک آزاری به دادسرای سنندج احضار شده است.​