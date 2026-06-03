مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق استان خبر داد:
کشف 800 کیلوگرم کابل آلومینیومی سرقتی شبکه برق در استان مرکزی
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به کشف کابلهای آلومینیومی شبکه برق استان اشاره کرده و گفت: 800 کیلوگرم کابل آلومینیومی مربوط به شبکه 20 کیلوولت در شهرستانهای اراک و شازند کشف شد.
به گزارش ایلنا، محمد منتظری افزود: در پی اظهارات متناقض یک فرد دستگیرشده که مدعی بود محموله کشفشده متعلق به استان دیگری است، موضوع در دستور کار ویژه دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به مشکوک بودن اظهارات این فرد، تحقیقات میدانی گستردهای آغاز شد و در ادامه، نیروهای دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی همراه با مأموران پلیس آگاهی استان به مخفیگاه متهم مراجعه کردند.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: در بازرسی از انباری منزل این شخص، مقادیر قابلتوجهی سیم و کابل آلومینیومی شبکه برق کشف شد. مجموع کابلهای کشفشده در این عملیات به 800 کیلوگرم رسید.
منتظری تصریح کرد: این کابلها مربوط به شبکه 20 کیلوولت در مناطق سنجان اراک و شهرستانهای اراک و شازند بوده که متهم قصد انتقال و فروش غیرمجاز آنها را داشته است. پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شده است.