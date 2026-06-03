کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در آزادراه قزوین - زنجان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این ارتباط گفت: در پی کسب خبری از پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو سواری تیبا۲ حامل سیگار قاچاق از محورهای مواصلاتی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: خودروی مورد نظر که از آزادراه قزوین-زنجان در حال تردد بود توسط ماموران شناسایی شده و در عملیات تعقیب و گریز پلیسی متوقف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ۲ نفر در این خصوص دستگیر و ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد، ادامه داد: ارزش ریالی این محموله بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

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