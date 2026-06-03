خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در آزادراه قزوین - زنجان

کشف ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در آزادراه قزوین - زنجان
کد خبر : 1794035
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین انتظامی استان قزوین گفت: در عملیات ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان در آزادراه "قزوین-زنجان" ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و یک دستگاه خودروی سواری تیبا توقیف شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این ارتباط گفت: در پی کسب خبری از پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر تردد یک دستگاه خودرو سواری تیبا۲ حامل سیگار قاچاق از محورهای مواصلاتی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: خودروی مورد نظر که از آزادراه قزوین-زنجان در حال تردد بود توسط ماموران شناسایی شده و در عملیات تعقیب و گریز پلیسی متوقف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ۲ نفر در این خصوص دستگیر و ۱۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد، ادامه داد: ارزش ریالی این محموله بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی