به گزارش ایلنا، اسماعیل خاتمی در حاشیه بازدید از یکی از نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق در شهرستان زرین‌دشت اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر، تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی کشور با محوریت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، ساتبا، و همچنین تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای اتصال به شبکه از سوی شرکت توانیر، تعداد ۱۰ نیروگاه خورشیدی دولتی با ظرفیت هر واحد ۳.۲ مگاوات در این شهرستان احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها ۳۲ مگاوات است و اجرای کامل آن‌ها در مدت زمانی کمتر از یک سال، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان زرین‌دشت و هماهنگی مؤثر دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است.

خاتمی با بیان اینکه زرین‌دشت هم‌اکنون به عنوان شهرستان پیشگام کشور در احداث، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی دولتی در قالب طرح‌های «تولید در توزیع» شناخته می‌شود، تصریح کرد: تحقق این طرح‌ها حاصل تعامل و هم‌افزایی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان و استان بوده و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سایر نقاط کشور مورد توجه قرار گیرد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نقش کارگروه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شهرستان زرین‌دشت را در پیشبرد این طرح‌ها مهم ارزیابی کرد و گفت: این کارگروه با محوریت فرمانداری شهرستان زرین‌دشت و همکاری ادارات منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، امور اراضی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با اتخاذ تدابیر لازم و همسویی با سیاست‌های دولت، به‌ویژه رویکرد استاندار فارس در توسعه انرژی‌های پاک، زمینه اجرای این پروژه‌های مهم را فراهم کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حداقل ۱۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی تا پایان سال جاری در شهرستان زرین‌دشت احداث و به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.

خاتمی تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، جایگاه شهرستان زرین‌دشت به عنوان یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی کشور بیش از پیش تقویت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی زرین‌دشت نقش مؤثری در کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشی‌ها، مدیریت پیک بار و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و گازهای گلخانه‌ای دارد و گامی مهم در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و تأمین امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود.

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