صدور بیش از ۳۴ هزار معاینه فنی وسائل نقلیه در فارس

به گزارش ایلنا، رسول خانبازی با تأکید بر اهمیت فنی وسایل نقلیه در کاهش تصادفات جاده‌ای، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ مرکز معاینه فنی در سطح استان فعال هستند که در دو ماه گذشته ۵۷ بازدید میدانی از این مراکز صورت گرفته است. همچنین، ۳ مرکز جدید در حال طی مراحل ساخت هستند که نظارت مستمر بر روند احداث آن‌ها ادامه دارد.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۴ هزار و ۶۷۸ فقره گواهی معاینه فنی برای ناوگان حمل و نقل استان صادر شده که نشان‌دهنده تعامل مثبت مالکان ناوگان با ضوابط ایمنی است.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل فارس با اشاره به مدیریت تردد بارهای ترافیکی تصریح کرد: نظارت بر تردد ۳۸ محموله فوق‌سنگین و صدور ۲ هزار و ۶۱۶ پروانه عبور، از جمله اقدامات این اداره در دو ماهه ابتدایی سال جاری بوده است. تمامی بارهای سنگین عبوری از استان، اعم از بارهای دارای پروانه داخلی یا سایر استان‌ها، به دقت کنترل و پایش می‌شوند و تخلفات احتمالی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نیز با جدیت توسط کارشناسان بررسی می‌شود.

خانبازی به برنامه‌های گرامیداشت روز ملی ایمنی (۷ اردیبهشت) اشاره کرد و گفت: همزمان با این مناسبت، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی و اجرایی با مشارکت دستگاه‌های امدادی از جمله پلیس راه، اورژانس و هلال‌احمر اجرا شد. برگزاری مانور خودرویی “روز بدون حادثه”، برپایی شورای ترافیک شهرستان‌ها، نصب رایگان شبرنگ بر وسایل نقلیه باری و توزیع بنرهای ایمنی در پایانه‌ها، از جمله برنامه‌های شاخص با هدف فرهنگ‌سازی و کاهش خطرات جاده‌ای بود.

وی همچنین از آغاز پیگیری‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت شبکه «شاد» جهت آموزش ایمنی عبور و مرور به دانش‌آموزان با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل فارس در بخش پایانی سخنان خود با استناد به آمارهای پزشکی قانونی، وضعیت ایمنی راه‌های استان را «نسبتاً مطلوب» ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان کرد: آمار تلفات جاده‌ای استان با افزایش بسیار ناچیز ۰.۳ درصدی، از ۱۱۶۶ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۷۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حال حاضر، استان فارس با کسب شاخص ۵.۹ در معیار “تلفات به میلیون وسیله نقلیه-کیلومتر پیموده شده”، در جایگاه ششم کشوری قرار دارد که بیانگر تلاش‌های مستمر تیم‌های راهداری و نظارت‌های هوشمند در کنترل حوادث جاده‌ای است.

گفتنی است، در کنار اقدامات میدانی، بازنگری و بررسی مدارک مدیران فنی ۱۵۴ شرکت مسافربری و ۳۲۱ شرکت حمل و نقل کالا نیز برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی به طور مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.

انتهای پیام/