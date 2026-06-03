مجلس باید از حواشی سیاسی فاصله بگیرد/ تمرکز بر معیشت مردم، جایگزین مناقشات سیاسی شود

له گزارش ایلنا، امید نصیبی در تشریح نقشه راه مجلس برای اجلاسیه سوم، پیام اخیر را دستورالعملی راهگشا برای خروج از فضای تفرقه و ورود به عرصه کارآمدی دانست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد از پرداختن به حواشی بی‌ثمر سیاسی اظهار داشت: کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی است. اتلاف وقت و انرژی بر سر اختلافات سطحی، نه تنها هیچ دستاوردی برای کشور ندارد، بلکه مانعی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. نمایندگان مجلس باید با درک مسئولیت تاریخی خود، از هرگونه سخن یا اقدامی که به وحدت جامعه آسیب می‌زند، پرهیز کنند.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امیدآفرینی باید در تصمیمات کلان مجلس متبلور شود، افزود: امیدبخشی به جامعه، به‌ویژه برای نسل جوان، تنها با ارائه راهکارهای عملی و ملموس محقق می‌شود. وظیفه اصلی ما قانون‌گذاری و نظارت دقیق است؛ بنابراین باید با حمایت از طرح‌های پیشران اقتصادی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و تولید، به مردم نشان دهیم که آینده‌ای روشن و قابل پیش‌بینی پیش رو دارند.

نائب رئیس مجمع نمایندگان فارس، همکاری میان مجلس و دولت را لازمه دستیابی به اهداف عالی نظام برشمرد و تصریح کرد: برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه معیشت، اشتغال و تولید، نیازمند یک رویکرد جهادی و هم‌افزا هستیم. افتادن در دام تنش‌های مدیریتی، تنها سرمایه اجتماعی نظام را خدشه‌دار می‌کند. اجلاسیه سوم باید فرصتی برای تقویت همکاری‌های ساختاری با دولت جهت حل مشکلات اصلی کشور باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم از مجلس انتظار دارند که با نگاهی بلندمدت و دور از مناقشات روزمره، برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی گام بردارد. ما به عنوان نمایندگان مردم، موظفیم با رویکردی انقلابی و اولویت‌بندی صحیح، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای بازگرداندن ثبات به معیشت مردم و تقویت امید در جامعه بهره بگیریم.

انتهای پیام/