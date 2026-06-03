معرفی ۶۵ مرکز متخلف عرضه قلیان به مراجع قضایی

به گزارش ایلنا از کاشان، حمید رضا وجگانی با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی فعال در این حوزه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۵ واحد در شهرستان دارای پروانه عاملیت فروش هستند، اما متأسفانه ۶۸۰ واحد صنفی دیگر بدون مجوزهای قانونی اقدام به فروش دخانیات می‌کنند که شناسایی و ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته، برای ۳۲۰ واحد فاقد پروانه اخطار بهداشتی صادر شد و ۶۵ واحد صنفی نیز به دلیل بی‌توجهی به هشدارها و تداوم فعالیت غیرقانونی، جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود:سال گذشته ۶ مورد تخلف شامل فروش نخی، فله‌ای و همچنین فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال شناسایی شد که تمامی این موارد برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شدند.

وجگانی همچنین به ممنوعیت تبلیغات دخانیات اشاره کرد و گفت: ۳۰ واحد صنفی به دلیل نصب تابلوهای تبلیغاتی و نمایش ادوات قلیان در معرض دید عموم شناسایی شدند که منجر به جمع‌آوری اقلام ۱۵ واحد شد؛ ضمن اینکه در حوزه رصد فضای مجازی نیز ۴ مورد تخلف شناسایی و پیگیری شده است.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان در ادامه به بازرسی‌های تخصصی از مراکز عرضه قلیان اشاره کرد و افزود: طی ۱۶۰۰ مورد بازدید انجام شده، ۱۲۰ دستگاه قلیان و ادوات مرتبط ضبط و با حضور مراجع ذی‌صلاح معدوم گردید.

وی در پایان از تغییر رویکرد برخی واحدهای صنفی خبر داد و گفت: با تداوم بازرسی‌ها و اقدامات ارشادی، ۵ واحد عرضه قلیان متقاعد شدند فعالیت خود را به مشاغل سلامت‌محور تغییر دهند.

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