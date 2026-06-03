کشف یک هزار و ۱۲۰ لیتر مواد شوینده تقلبی در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی، با بیان اینکه این مواد از جمله شامل مایع ظرفشویی، شامپو و مواد شومنده است، افزود: این میزان مواد توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی با دریافت گزارش واصله مردمی، در بازرسی از واحد تولیدی کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش این مواد بهداشتی تقلبی بیش از ۳۰ میلیارد ریال است، اظهار کرد: واحد تولیدی مذکور، محصولات تقلبی را با سواستفاده از نام و مارک های معروف تولید و عرضه می کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: دستور صادره برای ضبط اقلام تقلبی تولید شده و پلمب محل در راستای صیانت از حقوق شهروندان و اهمیت موضوع سلامت مردم انجام شد و تعزیرات حکومتی در این خصوص اغماضی نداشته و با متخلفان بطور جدی برخورد می کند.

حضرتی، با اشاره به اینکه شکایات مردمی بهترین راه مقابله با تخلفات صنفی و موارد تعزیراتی است، ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بدون نیاز به مراجعه و یا تماس تلفنی می توانند گزارشات خود را در سامانه اینترنتی ۱۳۵ ثبت و شماره پیگیری دریافت کنند.

وی یادآور شد: گروه های نظارتی این اداره کل در اجرای طرح های نظارتی بر مواد خوراکی کالابرگی از جمله شکر، روغن و محصولات لبنی از فروشگاه های بزرگ توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم بازرسی کرده و با مشاهده کمبود روغن مایع، جامد خوراکی و سرخ کردنی با تماس تلفنی در محل با نمایندگی توزیع روغن نسبت به تامین روغن خوراکی و رفع کمبود آن اقدام کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در بررسی قیمت یک نوع روغن مایع سرخ‌کردنی، ماموران تعزیرات حکومتی به آدرس واحد تولیدی مراجعه مراجعه و از خط تولید، قیمت و مواد اولیه موجودی و مسایل و مشکلات تولید از نزدیک بازرسی کردند.

حضرتی، با اشاره به اینکه در جریان این بازرسی نسبت به تامین شکر به قیمت هر کیلوگرم ۹۶۰ هزار ریال اقدام شد، افزود: گروه دیگری از ماموران این اداره کل، دادستانی، صمت، اتحادیه مشاوران املاک و اماکن از مشاوران املاک بازدید کردند و در خصوص اجرای سامانه خودنویس، حق کمیسیون و صدور فاکتور در آن ها بررسی لازم را انجام دادند و عمده تخلفات این صنف مربوط به عدم صدور فاکتور بود که برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

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