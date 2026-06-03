یادواره شهدای جنگ رمضان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همدان برگزار شد
مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان و شهدای عرصه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با حضور معاون وزیر و رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور وحاجی بابایی نائب رئیس مجلس و صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی وسایر مدیران ومسئولین استانی در سالن همایش های فنی وحرفه ای همدان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، مدیرکل فنی و حرفهای استان همدان در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه مهارتآموزی اظهار کرد: امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور حاصل ایثار و جانفشانی شهیدان است.
فاطمه آروانه گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم، شهدایی که خالصانه و صادقانه برای امنیت امروز ما جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از کیان و وطن خود دفاع کردند تا نام ایران سبز بماند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی اظهار کرد: یاد و نام شهدا، بهویژه قائد شهید، رهبر شهید، سرداران، فرماندهان و شهدای والامقام کشور و همچنین شهدای عرصه مهارتآموزی، همواره در جان و خاطره ملت ایران ماندگار خواهد بود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان همدان با تجلیل از مقام شامخ شهدای مهارت، از شهید سرمدی علیخانی، شهید عباسی دادگر و دیگر همکاران شهید شهرستان اسدآباد یاد کرد.
وی ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت صادقانه به مردم را رسالتی مهم برای همه دستگاهها دانست و تأکید کرد: جامعه مهارتآموز نیز باید با الگوگیری از سیره شهدا، در مسیر پیشرفت، خودباوری و اعتلای کشور گام بردارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان با تاکید به منظور تلاش برای پیشرفت کشور گفت: جامعه مهارتآموز باید با الگوگیری از سیره شهدا، در مسیر پیشرفت، خودباوری و اعتلای کشور گام بردارد.
آروانه بیان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در اولویت همه دستگاهها و نسل جوان قرار گیرد.