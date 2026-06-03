یادواره شهدای جنگ رمضان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه مهارت‌آموزی اظهار کرد: امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور حاصل ایثار و جانفشانی شهیدان است.

فاطمه آروانه گفت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم، شهدایی که خالصانه و صادقانه برای امنیت امروز ما جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از کیان و وطن خود دفاع کردند تا نام ایران سبز بماند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی اظهار کرد: یاد و نام شهدا، به‌ویژه قائد شهید، رهبر شهید، سرداران، فرماندهان و شهدای والامقام کشور و همچنین شهدای عرصه مهارت‌آموزی، همواره در جان و خاطره ملت ایران ماندگار خواهد بود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان با تجلیل از مقام شامخ شهدای مهارت، از شهید سرمدی علیخانی، شهید عباسی دادگر و دیگر همکاران شهید شهرستان اسدآباد یاد کرد.

وی ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت صادقانه به مردم را رسالتی مهم برای همه دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: جامعه مهارت‌آموز نیز باید با الگوگیری از سیره شهدا، در مسیر پیشرفت، خودباوری و اعتلای کشور گام بردارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با تاکید به منظور تلاش برای پیشرفت کشور گفت: جامعه مهارت‌آموز باید با الگوگیری از سیره شهدا، در مسیر پیشرفت، خودباوری و اعتلای کشور گام بردارد.

آروانه بیان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در اولویت همه دستگاه‌ها و نسل جوان قرار گیرد.

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