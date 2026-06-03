اهواز در وضعیت قرمز آلودگی هوا/۴ شهر دیگر در وضعیت نارنجی

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۹:۰۰ چهارشنبه ۱۳ خردادماه‌، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق، ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌ حفاری اهواز ۱۵۷، نیوساید اهواز ۱۶۵، استانداری اهواز ۱۶۷ و پست برق شماره سه اهواز ۱۵۷ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

بر این اساس هوای شوش، خرمشهر، کارون و شادگان در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» می‌باشد.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، دزفول، گتوند، شوشتر مسجد سلیمان، آغاجاری، بهبهان، رامهرمز و آبادان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نیست.

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