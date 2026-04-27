دادستان مرکز استان خبر داد:
دستگیری عوامل جاسوسی در استان کرمان / جزئیات آماری اقدامات امنیتی انجام شده در جنگ رمضان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به شناسایی، دستگیری و بازداشت عوامل همکاری با دشمنان، شبکههای معاند و اقدامات مجرمانه امنیتی در استان اشاره کرده و گفت: بخش قابل توجهی از این کشفیات با همکاری سربازان گمنام امام زمان در ادارهکل اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه این استان صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی بخشی در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال 1405، افزود: همکاری با دشمنان و شبکههای بیگانه و معاند و همچنین اقدامات مجرمانه امنیتی در این استان، شامل جاسوسی، حمل و توزیع سلاح و ارائه اطلاعات به معاندین در فضای حقیقی و مجازی بوده است.
وی به تأثیر فضای مجازی و رسانههای خارجی در راستای ارتباط با رسانههای بیگانه و شبکههای معاند اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: گرایش برخی افراد به شبکههای معاند خارج از کشور و عدم ارتباط با رسانههای داخلی و رسمی کشور از مهمترین دلایلی است که به خیانت به کشور و همکاری با دشمن منتهی میشود.
جزئیات آماری اقدامات امنیتی انجام شده در جنگ رمضان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: سربازان گمنام امام زمان ادارهکل اطلاعات استان با دستور قضایی، 6 نفر جاسوس، 19 نفر عامل تکفیری و 47 نفر در حوزه سلاح و مهمات دستگیر کرده و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها کشف شد. در سال 1405 نیز 6 نفر در حوزه سلاح و مهمات دستگیر شدهاند.
بخشی به اقدامات امنیتی سازمان اطلاعات سپاه اشاره داشته و تصریح کرد: با دستور قضایی، سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، 9 نفر را با اتهام جاسوسی شناسایی و دستگیر کرده است. همچنین 2 نفر نیز به اتهام مرتبط با ماده 2 و 12 نفر مطابق با ماده 8 قانون تشدید مجازات جاسوسی شناسایی، دستگیر و بازداشت شدهاند.
وی بیان داشت: با اقدامات انجام شده از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، 4 نفر به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، مطابق با ماده 6 قانون تشدید مجازات جاسوسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. همچنین سازمان اطلاعات سپاه این استان 4 قبضه سلاح را نیز از عاملان معاند کشف کرده است.
دستگیری عوامل ناامنی میدان آزادی شهر کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به مورد ناامنی میدان آزادی کرمان اشاره داشته و تأکید کرد: حادثه ناامنی در میدان آزادی شهر کرمان در دستور کار شورای تأمین قرار گرفت. با هوشیاری نیروهای امنیتی شناسایی و عامل اصلی آن دستگیر شده و سلاح مورد استفاده کشف شد. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
بخشی به اقدامات انجام شده در راستای تأمین امنیت و آرامش شهروندان استان کرمان اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: با هماهنگی شورای تأمین این استان و با اتحاد و همافزایی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی، اقدامات مؤثری برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان استان کرمان اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری امن اجتماعات از مهمترین اقدامات امنیتی انجام شده در سطح استان کرمان بوده است. در حوزه فضای مجازی، موارد مجرمانه با دقت رصد شده و در موارد لازم برخوردهای قانونی نیز انجام شده است. از شهروندان تقاضا میشود اخبار خود را از منابع معتبر داخلی دریافت کنند.