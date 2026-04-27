قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا امروز در بازار با ثبات قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در حال معامله است.
انس جهانی به ۴۷۱۱ دلار رسیده و هر دلار در بازار ایران نیز ۱۵۴ هزار تومان قیمت دارد.