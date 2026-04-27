به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در حال معامله است.

انس جهانی به ۴۷۱۱ دلار رسیده و هر دلار در بازار ایران نیز ۱۵۴ هزار تومان قیمت دارد.

