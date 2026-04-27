فوت ۳۸۲ نفر در تصادفات جادهای سال گذشته کرمانشاه/سرعت غیرمجاز؛ مهمترین عامل تصادفات
رییس پلیسراه استان کرمانشاه از کاهش تعداد جانباختگان و مجروحان حوادث رانندگی در جادههای استان طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی جعفری به مناسبت روز ایمنی حملونقلل در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تصادفات جادهای سال گذشته استان، اظهار کرد: سال گذشته ۳۸۲ نفر بر اثر حوادث رانندگی در جادههای استان جان خود را از دست دادند که نسبت به سال ماقبل آن کاهش سه نفری داشته است.
وی افزود: سال گذشته همچنین ۳۷۳۰ نفر در جادههای استان کرمانشاه مجروح شدند که این تعداد در سال ماقبل آن ۴۳۳۸ نفر بود و کاهش ۶۰۸ نفری معادل حدود ۱۴ درصد را نشان میدهد.
جعفری با بیان اینکه بیشترین تصادفات سال گذشته جادههای استان کرمانشاه در ماههای فروردین، اردیبهشت، مرداد و شهریور رخ داد، گفت: سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مهمترین عوامل تصادفات فوتی و جرحی در محورهای برونشهری بوده است. وجود نقاط حادثهخیز و کمبود دوربینهای ثبت تخلف نیز در وقوع بخشی از حوادث نقش داشتهاند.
وی با اشاره به توزیع تصادفات در جادهها، افزود: ۴۵ درصد تصادفات در جادههای بزرگراهی رخ داده و بیشترین زمان وقوع حوادث نیز بین ساعات ۱۶ تا ۲۰ بوده است.
رییس پلیسراه استان درباره سهم وسایل نقلیه در تصادفات فوتی و جرحی محورهای برونشهری استان، گفت: خودروهای سواری با ۷۵ درصد بیشترین سهم را داشتهاند و پس از آن کامیونتها و وانتها با ۱۵ درصد، کامیونها و کشندهها با شش درصد و موتورسیکلتها با دو درصد قرار دارند.
جعفری درباره آمار تصادفات فروردین امسال نیز گفت: در فروردین امسال ۲۴ نفر در محورهای برونشهری استان جان خود را از دست دادند، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۴۰ نفر بود و آمار امسال کاهش ۱۶ نفری و ۴۰ درصدی را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: با وجود کاهش سفرها به دلیل شرایط جنگی، روند کلی تصادفات نیز کاهشی بوده است.
وی درباره نوع تصادفات نیز گفت: بخش عمده حوادث فروردین امسال به صورت واژگونی و خروج از جاده رخ داده است. همچنین در فروردین امسال خوشبختانه در ناوگان حملونقل عمومی هیچ تصادف فوتی ثبت نشده است.
رییس پلیسراه استان کرمانشاه انجام اقدامات فرهنگی را از عوامل موثر در کاهش تصادفات دانست و افزود: توزیع کلاه ایمنی میان راکبان موتورسیکلتها در کاهش آمار حوادث نقش داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد، دستگاههای مختلف با اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی، از جمله آموزش در مدارس و اجرای طرح همیار پلیس، به ارتقای فرهنگ ترافیکی و کاهش تصادفات کمک کنند.