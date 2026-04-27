رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان:

پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن کلزا امسال از مزارع گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، علی موسی خانی گفت:  با توجه به کشت ۳۵ هزار هکتار کلزا در گلستان پیش بینی می‌شود امسال ۷۰ هزار تن دانه روغنی کلزا از مزارع استان برداشت شود که ۲۰ درصد بیشتر از پارسال است. 

علی موسی خانی افزود: پارسال ۵۸ هزار تن محصول کلزا از مزارع استان براشت شد

وی افزود: گلستان با داشتن ۶۶۷ هزار هکتار زمین کشاورزی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی به ویژه دانه روغنی کلزا به شمار می‌رود و ظرفیت کشت سالانه ۵۵ تا ۷۰ هزار هکتار دانه روغنی را دارد. 

زراعت کلزا به عنوان یک محصول راهبردی در راستای پایداری کشت گندم و تحقق اقتصاد مقاومتی و تضمین امنیت غذایی کشور است که ضمن مشارکت در تولید روغن خوراکی موردنیاز کشور در داخل و تلاش برای بی‌نیازی از واردات این محصول و نیز بهترین تناوب برای گندم و جو بوده که رعایت آن علاوه بر افزایش تولید، آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را کاهش می‌دهد.

