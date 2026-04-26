به گزارش ایلنا، حسن منصوری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: روز گذشته شنبه 5 اردیبهشت ماه سال جاری، بر اساس گزارش‌های مردمی مبنی بر مفقودی یک نوجوان در رودخانه منطقه آبشار نگین‌دشت شیمبار اندیکا، عملیات جست‌وجو توسط جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان با جدیت آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از کسب اطلاع و هماهنگی‌های لازم، 2 تیم امداد و نجات از مرکز عملیاتی هلال‌احمر اندیکا به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به وسعت منطقه، شرایط جغرافیایی و سخت‌گذر بودن مسیرها، 3 تیم دیگر از شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی و دزفول برای تسریع در عملیات جست‌وجو به منطقه اعزام شدند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان به اقدامات انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: هم‌اکنون 5 تیم امداد و نجات با یک دستگاه آمبولانس و 4 دستگاه خودروی پشتیبانی در محل مفقود شدن این نوجوان 13 ساله، در حال انجام عملیات جست‌وجو هستند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/