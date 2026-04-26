سرپرست معاونت امداد و نجات هلالاحمر خوزستان خبر داد:
تلاشهای 5 تیم امداد و نجات برای یافتن نوجوان مفقود شده در شیمبار اندیکا
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان خوزستان به تلاشها برای یافتن نوجوان مفقود شده اشاره کرده و گفت: 5 تیم امداد و نجات جمعیت هلالاحمر این استان برای جستوجوی یک نوجوان 13 ساله که در منطقه آبشار نگیندشت شیمبار اندیکا مفقود شده است، سازماندهی شده و در حال جستوجو هستند.
به گزارش ایلنا، حسن منصوری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: روز گذشته شنبه 5 اردیبهشت ماه سال جاری، بر اساس گزارشهای مردمی مبنی بر مفقودی یک نوجوان در رودخانه منطقه آبشار نگیندشت شیمبار اندیکا، عملیات جستوجو توسط جمعیت هلالاحمر استان خوزستان با جدیت آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از کسب اطلاع و هماهنگیهای لازم، 2 تیم امداد و نجات از مرکز عملیاتی هلالاحمر اندیکا به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به وسعت منطقه، شرایط جغرافیایی و سختگذر بودن مسیرها، 3 تیم دیگر از شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی و دزفول برای تسریع در عملیات جستوجو به منطقه اعزام شدند.
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان خوزستان به اقدامات انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: هماکنون 5 تیم امداد و نجات با یک دستگاه آمبولانس و 4 دستگاه خودروی پشتیبانی در محل مفقود شدن این نوجوان 13 ساله، در حال انجام عملیات جستوجو هستند و این عملیات همچنان ادامه دارد.