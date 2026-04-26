روابطعمومی سپاه امام سجاد استان خبر داد:
کشف و خنثیسازی 15 موشک سنگین باقیمانده از جنگ رمضان در استان هرمزگان
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ۱۵ موشک سنگین آمریکایی در این استان که در جریان جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان باقیمانده است، کشف و خنثیسازی شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یگان کشف و خنثیسازی سپاه امام سجاد موفق به کشف و خنثیسازی بیش از 15 فروند موشک سنگین متعلق به دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ رمضان شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این موشکها بیشتر از نوع GBU، BLU و دیگر مدلهای پیشرفته آمریکایی بودهاند که مکانیسم انفجاری آنها به درستی عمل نکرده و به صورت سالم در اختیار نیروهای متخصص قرار گرفت.
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: پس از اجرای عملیات موفقآمیز خنثیسازی، این تجهیزات برای انجام عملیاتهای مهندسی معکوس به واحدهای فنی و تحقیقاتی منتقل شدهاند.
در این اطلاعیه آمده است: در میان تجهیزات جنگی کشف شده، انواع موشکهای سنگرشکن، کروز و پهپادهای پیشرفته دشمنان متخاصم از جمله مدلهای هاروپ، لوکاس، امکیوناین و هرمس نیز مشاهده شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بسیاری از این سامانههای جنگی دشمنان به صورت سالم کشف شدهاند و عملیاتهای خنثیسازی در تمامی مناطق و شهرهای استان هرمزگان با موفقیت کامل به پایان رسیده است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان آمده است: در هفتههای اخیر چندین مرحله عملیاتهای خنثیسازی مهمات عمل نکرده دشمنان در نقاط مختلف این استان انجام شده است.
در این اطلاعیه عنوان شده است: این اقدامات در چارچوب برنامههای دورهای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی و پیرامونی صورت میگیرد تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان هرمزگانی جلوگیری شود.