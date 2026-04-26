فرماندار شهرستان زنجان خبر داد:
تلف شدن 250 رأس گوسفند بر اثر صاعقه در ارتفاعات روستای سهرین زنجان
فرماندار شهرستان زنجان گفت: 250 رأس گوسفند بر اثر شرایط نامساعد جوی و برخورد آذرخش (صاعقه) شدید در روستای سهرین از توابع شهرستان زنجان تلف شدند. این حادثه عصر امروز بر اثر برخورد مستقیم آذرخش (صاعقه) به گله گوسفندان در چراگاههای ارتفاعات روستای سهرین به وقوع پیوست.
به گزارش ایلنا، علی کاظمی افزود: بنابر اعلام بخشدار قرهپشتلو از توابع شهرستان زنجان، دامهای تلف شده متعلق به اهالی روستای سهرین بوده است. این موضوع بلافاصله به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام شد و امحای اجساد گوسفندان تلف شده با نظارت دامپزشکی، جهاد کشاورزی و محیطزیست در حال انجام است.
وی ادامه داد: هنوز خسارت وارده از این حادثه برآورد نشده و پس از کارشناسی، اطلاعرسانی خواهد شد. با توجه به آغاز فصل بهار و وقوع بارشهای بهاری آذرخش (صاعقه) یکی از مخاطران جوی است که احتمال برخورد آن به زمین وجود دارد و در برخی مواقع به تلف شدن گوسفندان و حتی جان باختن افراد منجر میشود.
فرماندار شهرستان زنجان به صدور هشدارهای هواشناسی اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به احتمال وقوع و اصابت آذرخش (صاعقه)، اخطارها و هشدارهای هواشناسی در این حوزه به موقع صادر میشود. در این راستا انتظار میرود روستاییان و شهروندان به هشدارهای هواشناسی توجه کنند تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.