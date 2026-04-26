تلف شدن 250 رأس گوسفند بر اثر صاعقه در ارتفاعات روستای سهرین زنجان

به گزارش ایلنا، علی کاظمی افزود: بنابر اعلام بخشدار قره‌پشتلو از توابع شهرستان زنجان، دام‌های تلف شده متعلق به اهالی روستای سهرین بوده است. این موضوع بلافاصله به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام شد و امحای اجساد گوسفندان تلف شده با نظارت دامپزشکی، جهاد کشاورزی و محیط‌زیست در حال انجام است.

وی ادامه داد: هنوز خسارت وارده از این حادثه برآورد نشده و پس از کارشناسی، اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به آغاز فصل بهار و وقوع بارش‌های بهاری آذرخش (صاعقه) یکی از مخاطران جوی است که احتمال برخورد آن به زمین وجود دارد و در برخی مواقع به تلف شدن گوسفندان و حتی جان باختن افراد منجر می‌شود.

فرماندار شهرستان زنجان به صدور هشدارهای هواشناسی اشاره کرده و اظهار داشت: با توجه به احتمال وقوع و اصابت آذرخش (صاعقه)، اخطارها و هشدارهای هواشناسی در این حوزه به موقع صادر می‌شود. در این راستا انتظار می‌رود روستاییان و شهروندان به هشدارهای هواشناسی توجه کنند تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

