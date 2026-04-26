به گزارش ایلنا، با پیشنهاد سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران و حکم فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ هادی حسن زاده شهابی به سمت معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران منصوب شد.

شایان ذکر است، سرهنگ حسن زاده پیش از این به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق تهران مشغول به خدمت بوده است.

