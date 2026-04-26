به گزارش ایلنا، سرهنگ منوچهر نصیری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی شکایت یکی از اهالی روستاهای استان قم مبنی بر وقوع سرقت به عنف از منزل وی و به سرقت رفتن گاوصندوق، وجه نقد، طلا و دلار این فرد، با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی قم تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در فرایند اقدامات تخصصی و پلیسی، سرانجام یک دستگاه خودروی پژو 405 که در این سرقت‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی شد. همچنین در ادامه عملیات، متهم اصلی به همراه 4 نفر از هم‌دستان وی و همچنین 2 نفر مال‌خر اموال مسروقه، شناسایی شده و این متهمان در چند عملیات جداگانه دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرد: سارقان که دارای سابقه‌های متعدد و اعتیاد به مواد مخدر هستند، پس از انتقال به پلیس آگاهی، به جرم خود مبنی بر سرقت از منزل شاکی اعتراف کردند. تحقیقات تکمیلی پلیس آگاهی نشان داد که ارزش اموال به سرقت رفته توسط این باند، حدود 50 میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نصیری به وضعیت نهایی سارقان این باند منهدم شده شرقت و فرایند قضایی پیگیری شده در راستای گذران مراحل قانونی برای آنها اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در نهایت، با تکمیل پرونده قضایی، متهمان دستگیر شده این باند سرقت، برای انجام و گذران مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

