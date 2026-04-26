کشف کلاهبرداری 9 میلیارد ریالی با ترفند فروش اقلام مذهبی در خراسان جنوبی

به گزارش ایلنا، سرهنگ قدرت الوانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: شاکی با مراجعه به پلیس فتا اعلام داشته است که مدتی پیش برای تأمین اقلام مورد نیاز هیئت‌های مذهبی، از طریق فضای مجازی با فردی آشنا شده و پس از توافق، مبلغ 9 میلیارد ریال به حساب وی واریز کرده است.

وی به ابعاد دیگر این پرونده و چگونگی رسیدگی به آن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این فرد پس از دریافت وجه 9 میلیارد ریالی، از ارسال کالاهای سفارشی خودداری کرده و پاسخگوی تماس‌های شاکی نبوده است. در این راستا اقدامات فوری کارشناسان پلیس فتا برای رسیدگی به این شکایت به سرعت آغاز شد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی اظهار داشت: به منظور احقاق حق این شهروند مال‌باخته، کارشناسان بلافاصله پرونده‌ای را در این رابطه تشکیل داده و با هماهنگی مرجع قضایی، تلاش‌های لازم جهت بازگرداندن مبلغ کلاهبرداری به حساب شاکی صورت گرفت. پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شده است.

سرهنگ الوانی تصریح کرد: با توجه به وقوع چنین اتفاقاتی از شهروندان تقاضا می‌شود برای خرید از فضای مجازی دقت بیشتر داشته باشند و از اعتماد بیجا به افراد ناشناس در فضای مجازی پرهیز کنند. شهرووندان خریدهای اینترنتی خود را تنها از طریق سایت‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام دهند.

وی بیان داشت: همچنین از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در پلتفرم‌های فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی، با تماس با شماره «096380» با عنوان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، که به صورت شبانه‌روزی فعال است، موضوع را با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

انتهای پیام/