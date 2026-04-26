English العربیه
ورود محموله بزرگ دارویی و تجهیزات درمانی ترکیه به ایران از مرز بازرگان

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی: در اقدامی انسان‌ دوستانه و در راستای تقویت ظرفیت‌های درمانی کشور، ۱۶ تریلی حامل دارو، اقلام پزشکی و سرم از سوی دولت ترکیه وارد ایران شد.

به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت: این محموله به صورت داوطلبانه و در جهت اثبات دوستی دو ملت ترکیه و ایران در شرایط سخت از طریق گذرگاه مرزی بازرگان به کشور منتقل شده است.

محبوبی افزود: دولت ترکیه به‌صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای ارسال این کمک‌ها اعلام کرده و پس از هماهنگی‌های لازم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و رئیس جمعیت هلال احمر کشور فرآیند تهیه و انتقال این اقلام انجام شده است.

وی افزود: این محموله با مشارکت مراکز درمانی استان‌ها و شهرهای مختلف ترکیه جمع‌آوری شده و شامل حجم قابل توجهی از سرم، انواع دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاه‌های تخصصی است.

  به گفته محبوبی، در میان اقلام ارسالی، تجهیزات حیاتی از جمله دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب و مانیتورهای بیمارستانی موجود است.

 

اخبار مرتبط
