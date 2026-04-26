سخنگوی شورای شهر اراک خبر داد:
رایگان شدن استفاده از پارکینگهای طبقاتی شهر اراک در ساعت نخست
سخنگوی شورای شهر اراک به تصویب یک طرح جدید برای استفاده بهینه از پارکینگهای طبقاتی سطح این شهر اشاره کرده و در این خصوص گفت: طرح استفاده رایگان از پارکینگهای طبقاتی این شهر در ساعت نخست برای تمامی شهروندان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، علی چگینی افزود: شهرداری اراک به منظور ساماندهی ترافیک شهری، توزیع عادلانه دسترسی به فضاهای پارک و پیشگیری از توقفهای بلندمدت خودروها، لایحهای جامع را برای سال 1405 به شورای شهر ارائه کرد که پس از بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، به تصویب رسید.
وی به رویکرد اصلی تصویب این طرح اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: رویکرد اصلی این مصوبه، تسهیل در انجام امور روزمره و کوتاهمدت شهروندان است تا با حذف هزینه استفاده از پارکینگ در ساعت نخست، امکان بهرهمندی عمومی از ظرفیت پارکینگهای طبقاتی بیش از پیش برای شهروندان فراهم شود.
سخنگوی شورای شهر اراک به اهدافی که این طرح پیگیری میکند اشاره کرده و اظهار داشت: این طرح جنبه بازدارندگی برای توقفهای طولانیمدت دارد. از ساعت دوم به بعد، تعرفه توقف به صورت تصاعدی محاسبه میشود تا از تبدیل پارکینگهای عمومی به محل نگهداری دائمی خودروها جلوگیری شود.
چگینی تصریح کرد: هدف از اجرای این سیاست، خروج پارکینگهای طبقاتی از حالت انبار خودرو یا استفادههای اختصاصی است. افزایش گردش خودرو، کاهش بار ترافیکی معابر، تسهیل دسترسی به مراکز تجاری و اداری و استفاده بهینه از زیرساختهای شهری از جمله اهداف این طرح است به شمار میرود.