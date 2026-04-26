به گزارش ایلنا، علی چگینی افزود: شهرداری اراک به منظور ساماندهی ترافیک شهری، توزیع عادلانه دسترسی به فضاهای پارک و پیشگیری از توقف‌های بلندمدت خودروها، لایحه‌ای جامع را برای سال 1405 به شورای شهر ارائه کرد که پس از بررسی‌های کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، به تصویب رسید.

وی به رویکرد اصلی تصویب این طرح اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: رویکرد اصلی این مصوبه، تسهیل در انجام امور روزمره و کوتاه‌مدت شهروندان است تا با حذف هزینه استفاده از پارکینگ در ساعت نخست، امکان بهره‌مندی عمومی از ظرفیت پارکینگ‌های طبقاتی بیش از پیش برای شهروندان فراهم شود.

سخنگوی شورای شهر اراک به اهدافی که این طرح پیگیری می‌کند اشاره کرده و اظهار داشت: این طرح جنبه بازدارندگی برای توقف‌های طولانی‌مدت دارد. از ساعت دوم به بعد، تعرفه توقف به صورت تصاعدی محاسبه می‌شود تا از تبدیل پارکینگ‌های عمومی به محل نگهداری دائمی خودروها جلوگیری شود.

چگینی تصریح کرد: هدف از اجرای این سیاست، خروج پارکینگ‌های طبقاتی از حالت انبار خودرو یا استفاده‌های اختصاصی است. افزایش گردش خودرو، کاهش بار ترافیکی معابر، تسهیل دسترسی به مراکز تجاری و اداری و استفاده بهینه از زیرساخت‌های شهری از جمله اهداف این طرح است به شمار می‌رود.

انتهای پیام/