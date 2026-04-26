فرمانده انتظامی مرودشت خبرداد؛
کشف ۴ پایه ستون اشیاء تاریخی در مرودشت/۲ نفر دستگیر شدند
فرمانده انتظامی مرودشت از کشف چهار پایه ستون اشیاء تاریخی و دستگیری ۲ نفر در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فریبرز مردانی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در راستای صیانت و حراست از میراث کهن و تاریخی پیشینیان و با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه اشخاصی که اقدام به حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی میکنند، ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد این فرماندهی از پیدایش و نگهداری تعداد قابل توجهی اشیاء تاریخی در منزل شخصی در یکی از روستاهای این شهرستان مطلع شدند و رسیدگی به موضوع در دستورکار آنها قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی مرجع قضایی، به محل نگهداری این اشیاء تاریخی مراجعه و در بازرسی از آن محل تعداد چهار پایه ستون اشیاء با ارزش تاریخی کشف کردند.
فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه اشیاء مکشوفه قدمت تاریخی دارد.
مردانی در پایان ضمن هشدار به افراد سودجویی که در صدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفهای همگانی بوده و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایههای گرانبها به نسلهای آینده خواهد بود.