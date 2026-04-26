مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد:
پیشرفت 79 هزار هکتاری سامانههای آبیاری نوین در استان مرکزی
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تاکنون حدود 79 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به سامانههای آبیاری نوین مجهز شدهاند. بر اساس مطالعات جدید، 160 هزار هکتار از اراضی استان برای اجرای این سیستمها مستعد شناسایی شده است.
به گزارش ایلنا، علی آبایی به حجم محقق شده اجرای سامانههای آبیاری نوین در استان اشاره داشته و در این خصوص افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده تاکنون حدود 50 درصد از اراضی دارای ظرفیت مستعد اجرای سامانههای آبیاری نوین در سطح استان مرکزی تحقق، یافته است.
وی ادامه داد: پیش از این مطالعاتی در زمینه وضعیت منابع آبی و اجرای سامانههای آبیاری نوین انجام شده بود، اما با توجه به تغییرات در کیفیت و کمیت منابع آب و لزوم انطباق با شرایط جدید، این مطالعات در حال بروزرسانی جامع است که تاکنون حدود 80 درصد از مراحل آن تکمیل شده است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به اهداف اجرای این مطالعات اشاره کرده و اظهار داشت: این مطالعات با هدف شناسایی دقیق مناطق مستعد اجرای سامانههای آبیاری نوین و بررسی دلایل تأخیر در اجرای این پروژهها انجام میشود تا مشکلات به صورت اساسی رفع شود.
آبایی به فرایند بخش دیگری از مطالعات اشاره داشته و تصریح کرد: بخشی دیگر از مطالعات مربوط به اولویتبندی پروژههای نیمهتمام و مناطق با ظرفیت بالا برای اجرای فوری سامانههای آبیاری نوین متمرکز شده است. همزمان با انجام مطالعات، اقدامات اجرایی مرتبط نیز در دستور کار قرار دارد.
وی به فرایند اجرای سامانههای آبیاری نوین اشاره کرده و بیان داشت: بر اساس برنامه ملی سازگاری با کمآبی، مقرر شده است هر سال 8000 هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی به سیستمهای آبیاری نوین مجهز شود. در این راستا با تأمین اعتبار لازم، این برنامه در سال جاری نیز اجرایی میشود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به بارندگیهای اخیر اشاره داشته و تأکید کرد: این بارشها در بهرهوری کشتهای کشاورزی مؤثر است. اما تأثیر قابلتوجهی بر افزایش منابع آبی استان نداشتهاند و همچنان بخش زیادی از قناتها، سدها و دیگر منابع آبی با کمبود آب مواجه هستند.