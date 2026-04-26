به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در حاشیه بازدید از خط دو مترو کرج که به اتفاق علیاکبر میروکیلی مدیرعامل سازمان قطار شهری صورت گرفت در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی مترو کرج گفت عملیات عمرانی ایستگاه مسافرگیری میان جاده به طول 160 متر با روند قابل قبولی رو به اتمام است و آماده مرحله بهره برداری و مسافرگیری خواهد بود .

رحیمی محمودآبادی توسعه خط دو مترو به سمت غرب کرج و کمال شهر را جزء‌ برنامه‌های آتی کمیسیون عمران عنوان و بیان داشت: عملیات عمرانی و ریل گذاری از ایستگاه 45 متری گلشهر تا میدان حصارک به طول حدود ۲/۵ کیلومتر با سرعت در حال انجام و کارگاه فعال است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: تامین رام قطار یکی از اساسی و کلی ترین نیازهای بهره برداری تجاری از مترو کرج است که وزیر محترم کشور قول دادند تا در فروردین 1405 صورت گیرد که امیدواریم این امر هرچه زودتر محقق شود تا با رضایت شهروندان کرج همراه شود.

رحیمی در پایان یادآور شد دپو و پایانه قطار شهری موضوعی است که متاسفانه با هدر رفتن زمان و منابع مالی در این پروژه همراه هستیم که با همیاری و همکاری استاندار محترم و دستگاه‌های محترم قضایی استان می‌تواند به نفع شهر تحقق یابد.

