کاهش ترافیک خرم آباد از مهمترین مطالبات شهروندان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه در جلسه شورای ترافیک خرم‌آباد که به منظور ساماندهی ترافیک بافت مرکزی شهر در سالن جلسات معاون عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال تأکیدات استاندار مبنی بر ساماندهی وضعیت ترافیک در بافت مرکزی خرم‌آباد، جلسه کمیته فنی شورای ترافیک با حضور فرمانده پلیس راهور شهرستان و مدیرکل دفتر فنی استانداری و مسئول ترافیک شهرداری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، طرح‌هایی از جمله اعمال محدودیت زوج و فرد برای تردد خودروها در ساعات عصرگاهی ۵ تا ۸ شب مطرح و مقرر شد بررسی‌های کارشناسی دقیق در این خصوص انجام شود و نقشه بافت قدیم شهر خرم‌آباد توسط شهرداری ارائه گردد.

معاون استاندار لرستان با اشاره به الزامات اجرایی این طرح تصریح کرد: نصب دوربین‌های پایش ترافیکی برای ثبت ورود و خروج خودروها، از ملزومات اصلی این طرح است. همچنین تقویت پارکینگ‌های عمومی واقع در حاشیه بافت تاریخی و مرکزی شهر از دیگر موضوعات مهمی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

مجیدی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: در روزهایی که شهروندان قادر به تردد با خودروی شخصی نیستند، باید امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی، تاکسی و سرویس‌های اینترنتی فراهم شود. در این راستا، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم ضروری است تا شهروندان از جزییات طرح مطلع شوند.

وی با اشاره به تمرکز مطب‌های پزشکان و آزمایشگاه‌ها در بافت مرکزی و نقش آن در افزایش ترافیک عصرگاهی، گفت: این معضل زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حل این مسئله نیازمند یک عزم همگانی است؛ هم مردم باید همکاری کنند و هم رسانه‌ها و نهادهای مربوطه اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشند تا بتوانیم ظرفیت محدود معابر را در اختیار همه شهروندان قرار دهیم.

معاون عمرانی استاندار لرستان تأکید کرد: طرح زوج و فرد یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش ترافیک در بافت قدیم شهر خرم‌آباد است که در صورت تأیید نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی، اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/