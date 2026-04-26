پیدا شدن پیکر مرد مفقود شده سیلاب شهرستان کلات در کشور ترکمنستان

به گزارش ایلنا، ابوالفتح لشکری افزود: 2 اردیبهشت ماه سال جاری یکی از اهالی بخش زاوین از توابع شهرستان کلات که در جریان سیلاب قصد عبور با تراکتور از مسیل «کالشور» در این منطقه را داشت، در پی واژگونی تراکتور، مفقود شده و پیکر وی نیز با جریان سیلاب از مرز خارج شد.

وی به روند چگونگی پیدا شدن جسد این فرد مفقود شده در سیلاب اشاره کرده و ادامه داد: شب گذشته عوامل مرزی کشور ترکمنستان پیکر این شهروند 54 ساله اهل شهرستان کلات را پیدا کرده و تحویل نیروهای مرزبانی کشورمان دادند. جسد این شهروند به پزشکی قانونی منتقل شده است.

فرماندار شهرستان مرزی کلات به بازگشایی راه‌های روستایی اشاره کرده و اظهار داشت: مسیرهای ارتباطی روستاهای قلیچ آباد، سنگانه و قره‌تیکان و محلات عشایری اطراف که در جریان این سیلاب مسدود شده بود نیز بازگشایی و مشکل قطعی آب در روستاهای امیرآباد و قلعه‌نو نیز برطرف شد.

