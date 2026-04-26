آخرین پیشبینی هواشناسی خوزستان/ ادامهی بارشها تا چهارشنبه
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه سبب رگبار، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان و ریزش تگرگ در برخی مناطق خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزهزاری افزود: با توجه به بالابودن شاخصهای ناپایداری، احتمال نفوذ گردوخاک همرفتی به مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد.
وی بیان کرد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج و در برخی ساعات همراه با رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی روز چهارشنبه بارشهایی به صورت رگبار پراکنده در ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست. تا روز سهشنبه روند تغییرات دما افزایشی خواهد بود.
سبزهزاری ادامه داد: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۳۴.۷ و دزپارت (دهدز) با ۱۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان گفت: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۸ و کمینه ۱۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.