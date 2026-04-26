به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رحیم مهردادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این میزان تخلف و کالای قاچاق در جریان سه هزار و ۵۴۳ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری تاکنون کشف و برای آن ها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برای ۲۱۹ پرونده تخلف، حکم تعزیراتی صادر شده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان در قالب ۹ هزار و ۳۷۳ مورد بازرسی از سطح بازار، نانوایی‌ها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و پایش از روند تامین و توزیع کالاهای اساسی، یک هزار و ۴۹۷ گزارش تخلف صنفی شناسایی و ثبت کردند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در جریان این بازرسی ها، یک هزار و ۴۹۷ مورد تخلف صنفی به ارزش بیش از یک‌ هزار و ۲۱۲ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال کشف شد.

مهردادی، با اشاره به برخورد با قاچاق کالا در حوزه محصولات و نهاده‌های مرتبط با بخش کشاورزی، ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها نیز، ۲۵ فقره کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی یادآور شد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌ شده، هزار و ۴۶۱ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و ۷۰ پرونده نیز در حال بررسی است که پس از تکمیل مستندات به تعزیرات ارسال خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تاکنون برای هزار و ۲۶۵ پرونده حکم تعزیراتی صادر شده و ۱۹۶ پرونده نیز در انتظار صدور رای و دریافت حکم قرار دارد.

مهردادی، با تاکید بر تداوم نظارت‌ها در بازار استان افزود: تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی در مراکز عمده با هدف کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد آرامش در بازار از برنامه‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی با قدردانی از همکاری مسوولان و قضات تعزیرات حکومتی استان و تلاش‌های بازرسان این حوزه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

