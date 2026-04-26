آغاز برداشت خیار سبز بهاره در ۵۰۰هکتار از اراضی قیروکارزین

به گزارش ایلنا، محمد حیدری زمان برداشت این محصول را اوایل فروردین و زمان پایان را اواخر خرداد اعلام کرد و گفت: امسال ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت خیارسبز بهاره اختصاص یافته است

وی ادامه داد: متوسط برداشت خیار سبز در هر هکتار حدود ۳۰ تن است و پیش بینی می شود بالغ بر۱۵۰۰۰ هزار تن محصول از مزارع این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف داخلی شود.

حیدری افزود: از این میزان تولید بیش‌از ۹۰ درصد برای تهیه خیار شور و ما بقی برای تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیرو کارزین تصریح کرد: کاشت خیار سبز بهاره توانسته برای ۲۰۰۰ نفر به طور مستقیم و ۷۰۰۰غیر مستقیم به صورت فصلی ایجاد اشتغال نماید که این موضوع موجب رونق اقتصادی و سبد معیشت کشاورزان در این شهرستان شود

حیدری گفت: کارشناسان زراعت در این مدیریت از کاشت تا برداشت دستورات فنی در اختیار کشاورزان قرار می دهند. قابل ذکر است قیروکارزین یکی از قطب های اصلی تولید خیار سبز در استان فارس و کشور می باشد.

انتهای پیام/