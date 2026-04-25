رییس مرکز بهداشت و درمان استان خبر داد:
احتمال شیوع بیماری مالاریا در کهگیلویه و بویراحمد / مسئله مختص به حوزه بیماریهای واگیردار نیست
رییس مرکز بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد به احتمال شیوع بیماری مالاریا در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: خطر شیوع این بیماری دور از انتظار نیست. در این راستا با توجه به افزایش چشمگیر بارندگی و رطوبت بالا باید آموزشهای مرتبط با مالار در این استان افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، مسلم شریفی در جلسه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری مالاریا در استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: مالاریا یک مسئله بخشی و مختص به حوزه بیماریهای واگیردار نیست. مدیریت این بحران نیازمند همکاری تمام بخشهای مرکز بهداشت استان از جمله آزمایشگاه، حوزه آموزش و مدارس است.
وی به اقدامات آموزشی ارائه شده در حوزه مقابله و پیشگیری از شیوع بیماری مالاریا اشاره کرده و ادامه داد: سالهای 1402 و 1403 آموزشهای مرتبط با مالاریا به ویژه در مناطق پرخطر و کانونهای آلوده شده در استان ارائه شد. در این راستا باید برنامه عملیاتی مدون و قاطعانهای برای مقابله با این بیماری تدوین شود.
رییس مرکز بیماریهای واگیر استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه بر تهدید شیوع بیماری مالاریا تأکید کرده و در این خصوص گفت: با وجود چندین سال اقدامات پیشگیرانه در حوزه مقابله با بیماری مالاریا و پیشگیری از این بیماری، این بیماری همچنان به عنوان یک تهدید در استان محسوب میشود.
محسن ظریفی به اصلیترین راههای انتقال بیماری مالاریا اشاره داشته و در این خصوص افزود: نحوه انتقال بیماری مالاریا از طریق گزش پشهای موسوم به آنوفل است. با این روش انگل مالاریا از فرد بیمار به فرد سالم منتقل میشود و انگل پس از گذران مراحل کبدی و خونی در بدن بیماری بروز میکند.
وی به دمای محیطی که برای زندگی پشه آنوفل مناسب است اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: دمای مناسب برای زندگی این گونه از پشهها بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد است. همچنین مناطق مستعد برای انتقال بیماری مالاریا شامل برکهها، شالیزارها، مناطق کشاورزی، روستاها و جویهای آب است.
رییس مرکز بیماریهای واگیر استان کهگیلویه و بویراحمد به مهمترین علائم بیماری مالاریا در افراد اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: بیماری مالاریا علائم متفاوتی دارد. شایعترین علائم بیماری مالاریا تب بالای 38 درجه، خستگی بسیار، کسالت شدید، درد عضلات، سردرد، تهوع و استفراغ است.
ظریفی به تشخیص بیماری اشاره داشته و تصریح کرد: به دلیل شباهت بیماری مالاریا با سایر بیماریهای عفونی مانند آنفلوانزا، تشخیص به موقع بیماری برای پزشکان زمانبر است. این تأخیر در تشخیص به موقع بیماری منجر به شروع دیرهنگام درمان و در نتیجه افزایش تعداد ناقلین بیماری در جامعه میشود.
وی به بیشترین گروه سنی که مرگ و میر ناشی از بیماری مالاریا در آنها شایع است اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: متأسفانه بیشترین آمار مرگ و میر ابتلا به مالاریا در میان کودکان زیر 5 سال رخ میدهد که نشاندهنده ضرورت اندیشیدن تدابیر ویژه و همچنین اجرای اقدامات فوری و مؤثر است.
رییس مرکز بیماریهای واگیر استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: در سال 1402، تعداد 8 مورد ابتلا داشتیم که بیشترین آنها در دهستان لیشتر از توابع شهرستان گچساران گزارش شده و در سال 1403 یک مورد در شهرستان بویراحمد گزارش شد. در سال 1404 هیچ فرد مبتلا به مارلاریا شناسایی نشد.
ظریفی به روشهای پیشگیری از ابتلا به مالاریا اشاره کرده و ابراز داشت: اگر افراد در محیط خارج از خودرو یا منزل به قصد استراحت اتراق میکنند، باید از پشه بند استفاده کنند. پوشاندن یقه و پوشیدن لباس آستین بلند و شلوارهای ساق بلند ضروری است تا بدن افراد کمترین تماس را با پشهها داشته باشد.
وی به دیگر راهکارهای جلوگیری از ابتلا به مالاریا اشاره داشته و اضافه کرد: استفاده از لوسیون و اسپریهای دورکننده حشرات بر روی بدن و استفاده از حشرهکش در محل استراحت و فضای باز برای جلوگیری از حضور پشهها ضروری است. لازم است افراد در کنار جویبارها و مناطق آب مانده استراحت نکنند.