به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرجان شاکری روز شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی دارای چالش و شهرک‌های در حال توسعه آذربایجان شرقی اظهار کرد: اولویت اصلی سازمان، ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست است و طرح‌های صنعتی باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک هر منطقه اجرا شوند.

وی افزود: در این سفر، از برخی واحدهایی که با مشکلات فنی و محدودیت‌های ضوابط استقرار مواجه بودند بازدید شد تا راهکارهای تخصصی برای تطبیق فعالیت‌های آن‌ها با استانداردهای زیست‌محیطی بررسی شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست از برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان استانی خبر داد و گفت: یکی از پایه‌های اصلی موفقیت در نظام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تعامل نزدیک میان ستاد و بدنه کارشناسی در استان‌هاست.

به گفته وی، در نشست مشترک اخیر، آخرین وضعیت پرونده‌های در دست بررسی، چالش‌های نظارتی و راهکارهای ارتقای کیفیت مستندات طرح‌ها بررسی شد تا روند صدور مجوزها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

شاکری با تأکید بر سیاست حضور میدانی برای حل مسائل استانی افزود: سازمان محیط‌زیست حامی اشتغال و توسعه صنعتی است، اما این حمایت زمانی معنا دارد که سلامت شهروندان آسیب نبیند. به همین دلیل، تعیین رده‌بندی صحیح زیست‌محیطی واحدها و رفع موانع قانونی برای تحقق توسعه‌ای پایدار در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین راستا، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات مربوط به استقرار صنایع در جنوب‌غرب و شرق تبریز مورد تأیید کارشناسان قرار گرفته تا زمینه‌ای برای ایجاد تعادل میان صنعت و طبیعت در این منطقه صنعتی فراهم شود.

انرژی پاک، محور توسعه پایدار در آذربایجان شرقی

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی نیز با اشاره به روز زمین پاک گفت: درگیری‌های اخیر، خسارات پنهان اما جدی به منابع طبیعی وارد کرده است. شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» نقشه راه ما در دولت وفاق برای حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد بود و انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، محور این مسیر است.

محمدحسین حسن‌زاده با اشاره به سفر اخیر معاون رئیس‌جمهور افزود: مستندسازی خسارات وارده به واحدهای صنعتی و محیط‌زیستی در حال نهایی شدن است تا بتوان این مطالبات را در سطح بین‌المللی پیگیری و منابع لازم برای بازسازی اقلیمی را تأمین کرد.

وی همچنین گفت: با توجه به محدودیت شعاع ۳۰ کیلومتری تبریز، طرح‌های کارشناسی دقیق در حوزه معدن و انرژی تهیه شده تا از فعالیت‌های غیرفنی و سودجویانه جلوگیری شود و مسیر برای ایجاد صنایع سبز و مجاز هموار گردد.

گفتنی است در جریان این سفر، وضعیت استقرار صنایع در چهار شهرک صنعتی بزرگ استان شامل بعثت، عالی‌نسب، مصالح ساختمانی و مبل مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اصلاحی و مدیریتی برای انطباق فعالیت‌ها با الزامات زیست‌محیطی طرح شد.

انتهای پیام/