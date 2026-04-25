۹ مصدوم در پی حوادث آذربایجان شرقی/ از حمله خرس تا سانحه رانندگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس استان ، وحید شادی نیا با اعلام این خبر افزود: بامداد امروز شنبه، واژگونی خودروی سمند در محور اهر- هریس تبریز هشت مصدوم برجای گذاشت که مصدومان بعد از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط پنج تیم عملیاتی اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

عملیات پنج ساعته برای نجات مصدوم حمله خرس در میانه

اورژانس میانه اعلام کرد: عملیات پنج ساعته برای نجات فردی که هدف حمله خرس قرار گرفته بود، با موفقیت به پایان رسید.

این حادثه در منطقه دربند کوه‌های روستای «یله قارشو» رخ داد و مصدوم که دچار مولتی‌تروما و شکستگی مهره کمر شده بود، با کمک مردم محلی و تلاش نیروهای اورژانس میانه به بیمارستان برکت امام منتقل شد. حال مصدوم مساعد گزارش شده است.

