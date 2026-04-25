استاندار کرمانشاه:
اعزام بیماران از شهرستان ها به مرکز استان را باید کمتر کنیم
استاندار کرمانشاه گفت: باید با توسعه بخشهای پرمراجعه در مراکز درمانی شهرستانها، اعزام بیماران به مرکز استان را کمتر کنیم.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، روز شنبه پنجم اردیبهشت، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با قدردانی از ایستادگی کادر درمان در بحرانهای یکسال اخیر، به شرایط خاص و حساس زمستان سال گذشته و فروردین امسال اشاره و اظهار کرد: استان کرمانشاه یکی از اهداف اصلی حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی بود، اما علیرغم بمبارانها و تهدیدات، کادر بهداشت و درمان و بیمارستانهای ما با تمام قد پای کار ماندند. در بحرانهایی نظیر جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، کمترین نارضایتی یا بیتوجهی گزارش شد که این نشان از روحیه ایثارگری و مدیریت جهادی در این دانشگاه است.
حبیبی با اشاره به رضایت مردم از عملکرد دانشگاه در ایام اخیر خاطرنشان کرد: تغییرات در شهرستانهایی نظیر اسلامآبادغرب، گیلانغرب، جوانرود و ثلاثباباجانی کاملاً هویداست. امروزه انجام جراحیهای پیچیده در مرزیترین نقاط یا استقرار تختهای دیالیز فراتر از میانگین کشوری در مناطق محروم، نشاندهنده تحقق عدالت در سلامت است. با این حال باید با توسعه بخشهای پرمراجعه و کلیدی مانند سونوگرافی، اکو، سیتیاسکن و ام.آر.آی در شهرستانها، مراجعه به مرکز استان را کمتر کنیم.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه کرمانشاه مرجع سلامت غرب کشور است، گفت: اینکه دانشگاه ما در سطح ملی به عنوان یک دانشگاه مطرح و مرجع شناخته میشود، مایه مباهات است.
وی با اشاره به پروژه بزرگ پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: این پروژه نه تنها برای استان، بلکه یک ضرورت برای کل منطقه غرب کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.
حبیبی همچنین طرح پزشک خانواده را کلید کاهش هزینههای درمان و تشخیص زودهنگام دانست و بر ضرورت اجرای فراگیر آن تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی تغذیه، نان را اولویت اول سبد زندگی مردم دانست و گفت: اصلاح نان یعنی تضمین سلامتی و طرح تولید نان کامل که در ۳۰ تا ۴۰ نانوایی استان آغاز شده، باید توسعه یابد. به صراحت اعلام میکنم هر نانوایی که نان کامل به سفره مردم بیاورد، در تأمین آرد، افزایش سهمیه و سایر مشوقها مورد حمایت ویژه استانداری خواهد بود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم استفاده از تکنولوژیهای نوظهور تاکید و تصریح کرد: در حوزه هوش مصنوعی نیز نباید منتظر نسخههای پایتخت بمانیم، چرا که غفلت از هوش مصنوعی در فرآیندهای درمانی و مدیریتی زیانبار خواهد بود و این موضوع باید در برنامههای راهبردی دانشگاه لحاظ شود.
حبیبی همچنین با اشاره به دغدغههای معیشتی پرسنل این دانشگاه گفت: تأمین مسکن برای کادر نجیب و فداکار دانشگاه که فرم «جیم» آنها سبز است، در اولویت استانداری قرار دارد. دانشگاه لیست این افراد را تهیه کند تا با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، زمین مورد نیاز تخصیص یافته و مساعدتهای لازم انجام شود.
علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای جنگهای اخیر(جنگ ۱۲ روزه و رمضان) از ایثار و پایمردی کادر سلامت قدردانی کرد و گفت: کادر درمان در تمامی بزنگاهها با از خودگذشتگی، ایستادگی خود را در راه خدمت به مردم ثابت کردهاند.
وی با اشاره به انتخاب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان قطب کلانمنطقه آمایشی غرب کشور (شامل استانهای همدان، کردستان و ایلام) اظهار کرد: به دنبال رقابت فرساینده با استانهای همجوار نیستیم؛ بلکه با رویکرد مدیریت مشارکتی و همدلی، به دنبال ارتقای شاخصهای بهداشت، درمان و توریسم سلامت در کل منطقه غرب کشور هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از راهبردهای اصلی را تمرکززدایی دانست و گفت: امروز شاهدیم که پیچیدهترین اعمال جراحی تخصصی و فوقتخصصی در دورترین نقاط استان از جمله شهرستان گیلانغرب انجام میشود تا بار مراجعات به مرکز استان کاهش یافته و عدالت در سلامت محقق شود.
وی از افزودهشدن ۱۴ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان دانشگاه خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پایگاه اورژانس شهری و جادهای با حضور یک هزار نفر نیروی متخصص در حال خدمترسانی هستند. همچنین راهاندازی پایگاههای اورژانس بانوان گامی نو برای تکریم حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت خدمات بوده است.