نجات چهار گردشگر گرفتار در مناطق گردشگری خوزستان توسط امدادگران هلالاحمر
امدادگران جمعیت هلالاحمر استان خوزستان طی دو عملیات جداگانه در مناطق کوهستانی اندیکا و گردشگری دزفول، چهار گردشگر گرفتار و حادثهدیده را پس از ساعتها تلاش و جستجو نجات دادند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جمعیت هلالاحمر استان اعلام کرد: در پی تماس تلفنی مردمی با سامانه ۱۱۲ و اعلام سقوط یک گردشگر ۳۷ ساله در ارتفاعات منطقه شیمبار (پس از آبشار نگین)، سه تیم عملیاتی نجات در کوهستان از پایگاه اندیکا به محل حادثه اعزام شدند. تیمهای امدادی با یک دستگاه آمبولانس و دو خودروی پشتیبانی پس از پیمایش مسیرهای سخت و کوهستانی و حدود ۱۰ ساعت تلاش، موفق به دسترسی به مصدوم شدند.
نجاتگران پس از ارزیابی وضعیت جسمانی گردشگر حادثهدیده و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، وی را با استفاده از تجهیزات تخصصی کوهستان به پاییندست منتقل و برای ادامه درمان به درمانگاه قلعهخواجه انتقال دادند.
جمعیت هلالاحمر خوزستان همچنین از انجام عملیات امدادی برای نجات سه گردشگر گرفتار در منطقه گردشگری بیشه عباسآباد شهرستان دزفول خبر داد. طبق اعلام این جمعیت، این گردشگران بر اثر افزایش دبی رودخانه دز گرفتار شده بودند و یک تیم امداد و نجات در حوادث آبی از پایگاه علیکله به محل اعزام شد.
تیم عملیاتی با یک خودروی پشتیبانی و یک فروند قایق جیمینی مجهز به تجهیزات تخصصی امداد و نجات در آب، پس از چهار ساعت تلاش و با همکاری نیروهای آتشنشانی، هر سه گردشگر را از حاشیه رودخانه رهاسازی و به مکان امن منتقل کرد.